Tucker Carlson tegi Moskvas intervjuu Lavroviga

Carlson väisas ka veebruaris Moskvat ja tegi siis intervjuu Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga. Putin õigustas toona taas Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas ning midagi uut ta ei rääkinud.

Teisipäeval oma sotsiaalmeediakanalites ja veebiküljel avaldatud videos ütles Carlson, et ta oli läinud tagasi Venemaale, "heitmaks valgust" suurenenud pingetele Washingtoni ja Moskva vahel. Selle tulemuseks oli jutuajamine Lavroviga.

"Me just lahkusime sellelt intervjuult. See on täiesti põnev. See tuleb (eetrisse) väga varsti. Me loodame, et te vaatate seda," ütles Carlson, kuid ei täpsustanud kuupäeva.

Carlson süüdistas ka USA presidendi Joe Bideni administratsiooni, väites, et see takistas tal teha intervjuud Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskiga.

Carlson lahkus eelmisel aastal telekanalist Fox News ning on sestpeale üha hoogsamalt propageerinud parempoolseid vandenõuteooriaid.