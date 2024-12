Eesti inimesed hakkasid juba novembris hoogsamalt jõulukinke varuma

Prisma lõpetas musta reede kampaania sel esmaspäeval ning poeketi tarbekauba kategooriagruppide juht Merit Uus ütles ERR-ile, et kui tavapäraselt on enimüüdud tooted olnud aluspesu ja sokid, siis seekord olid müügi osas tipus hoopiski akupangad ja -laadijad.

"Jõulukinkidest on nutikellad ja interaktiivsed mänguasjad üha populaarsemaks muutumas. Samuti ostetakse igal aastal väga palju Lego kaubamärgi tooteid," kirjeldas Uus.

Lastele soetatakse nii motoorika arendamiseks mõeldud mänguasju kui ka pehmeid mänguasju. Lisaks ostetakse Uusi sõnul endiselt ka suuri pehmeid mänguasju, aga ka lauamänge, kunsti- ja käsitöökomplekte ning isegi tõuke- ja jalgrattaid.

Mänguasjapoe XS Mänguasjad turundusüksuse juht Jana Väli hinnangul saab musta reedet juba jõulumüügi perioodiks nimetada.

"Nagu eelnevate aastate kogemus näitab, tõesti, inimesed on valmis soetama jõulukinke juba varem kui detsembris ning kliendid on harjunud ning ootavad musta nädalat, kui kaupmehed tihti teevad eripakkumisi ja soovitud mänguasju saab soetada eriti heade hindadega," sõnas ta.

Mänguasjapoes kestis kampaania terve nädala ning neilgi läks hästi legode müük. Samuti osteti palju erinevaid interaktiivseid mänguasju, näiteks loomi, autosid või roboteid, kelle eest saab virtuaalselt hoolitseda, reklaamidest populaarseid tooteid, multifilmi- ja arvutimängutegelasi ning kallimaid komplekte, mille puhul on Väli sõnul näha, et laste suurematele soovide jaoks ollakse nõus raha kulutama.

Samas tõi poe esindaja välja, et neilt ostetakse kingitusi ka teismeliste ja täiskasvanute tarbeks, kelle puhul pannakse korvi fännitooteid ja lego komplekte, mis on müüdav kaup ka muudel aastaaegadel, ent jõuluperioodil veelgi enam.

Lugejaid huvitavad Riho Sibul ja Tõnu Õnnepalu

Raamatupoodides on läbi aastate hoogsaim müügipäev 23. detsembril, kuid jõulukinkide varumine on juba praegu täies hoos ning ka lõppenud kampaaniate ajal olid raamatuäris kibekiired ajad, ütles Rahva Raamatu turundusjuht Annika Altmäe.

"Mustal reedel osteti kõige rohkem just uusi raamatuid. Number üks müügihitt oli vaieldamatult Riho Sibula elulooraamat, millele järgnes Tõnu Õnnepalu "Õhutpäike väikestel majadel" ning Lauri Räpi "Elatud eilsete ja elamate homsete vahel"," loetles ta.

Lastele osteti palju Leiutajateküla talvist raamatut "Roosi talv" ja Riikka Jäntti väikese hiire seikluste uut osa "Väikese hiire sünnipäevakink".

"Kõik need raamatud jõuavad ilmselt ka päris paljude inimeste kuuse alla, sest on müügiedetabeli tipus ka pärast ostupühi. Sinna lisandub kindlasti ka alles sel nädalal poodidesse jõudnud Anett Kontaveidi elulooraamat "Võitlejahing"," ütles Altmäe.

Lisaks raamatutele ostetakse Rahva Raamatust jõulueelsel ajal palju ka lauamänge, jõuluehteid, nõusid ja vinüülplaate.

Euronicsi populaarseimad tooted olid kampaanianädalal kuumaõhufritüürid, teatud marki juhtmevabad kõrvakalapid, mikrolaineahjud ja Playstationi mängukonsoolid.

"Neid liikus selle nädala jooksul välja mitte kümnetes, vaid sadades," tõdes Euronicsi jaekaubanduse juht Martin Soom, kelle sõnul ostetakse fritüüre ka tavakuudel palju ning kui kampaaniahinnaga on müügil korraliku brändi toode, siis toobki see poodi rohkem ostjaid.

Tehakse ka emotsioonioste

Soom tõi välja, et selle aasta eripärana olid järjest musta reede kampaania ja kohe selle järel küberesmaspäev ning Euronics jäi müügitulemusega rahule, sest nii jaemüügis kui veebis olid külastajate numbrid nädala jooksul mullusest suuremad. Samas ei teinud ostjad valikuid üksnes vajaduspõhiselt, vaid tehti ka emotsioonioste, mis on poe seisukohast positiivne.

Soom tõi näite, et nende poodides on stendid tootegruppidega, mida elektroonikaga ei seostata, nagu pannid, kohvioad, pipraveskid või autolõhnastajad ning selliste kaupade müük tõusis sellel nädalal märkimisväärselt, isegi kui need ei olnud kampaaniapakkumised. Üldiselt on siiski märgata, et jõulukingid eelistatakse kampaania ajal ära osta.

"Seda on näha igal aastal," kinnitas Soom. "Jõulumöllu jääb vähemaks ja Black Friday (must reede – toim) tõuseb, liigume selle trendiga Ameerika suunas."

Kui palju inimesed keskmiselt kulutasid, ei osanud ta veel öelda, kuid tükiliselt müüdi kaupa umbes kümne protsendi võrra rohkem kui eelmisel aastal novembris ja musta reede kampaania ajal.

Kaubamaja kaubandusdirektor Heli Viirand hindas musta reede kampaania tulemust, arvestades praegust majandusolukorda, ootuspäraseks: oste tehti rohkem kui eelmisel aastal ja kindlasti mõeldi juba jõulukinkide ostmise peale.

"Sellest tulenevalt olid kõige populaarsemad erinevad ilutooted, nagu parfüümid, kosmeetika ning naha- ja juuksehooldustooted ning mängud lastele. Tavapärasest soojem ilm mõjutas ülerõivaste kategooria müüki, mis jäi alla ootuste," tõi Viirand välja.

Tema sõnul on pühadeaegse kliendikäitumise kohta veel vara järeldusi teha, kuid mõned müügihitid on juba välja kujunenud ning eriti populaarsed tooted, näiteks Kitchen Aidi tänavune erimudeli lauamikser, on ka otsas.

Ilumaailmas on populaarsete kingiideede seas esikohal nii parfüümide, meigi kui ka kehahoolduse komplektid ning alati ostetakse jõulude ajal kingiks ka ehteid. Kodumaailma menukaubana tõi Viirand välja eksklusiivse köögitarvete kollektsiooni.

Jõulukinke ostes üldine hinnatundlikkus veidi taandub

Kaupmeeste kogemus näitab, et inimeste hinnatundlikkus on kasvanud, kuid pühadeperioodil ollakse siiski valmis rohkem kulutama.

"Jõulukinkide osas inimesed nii hinnatundlikud pole kui muudes valdkondades ning kui midagi on plaanis osta, siis seda ka tehakse," lausus Merit Uus.

Tema sõnul on aga tooteid, mille puhul ootavadki ostjad allahindluskampaaniaid ja Prismas on nendeks igal jõuluperioodil Iittala nõud ja Arabia Moomin sarja tooted.

Euronicsi esindaja märkis, et keskmine ostukorv on võrreldes varasemate aastatega languses, sest inimesed ostavad natuke odavamaid asju. Soom tõi näite, et kui varem tuhande euro eest ostetud pesumasin katki läheb, kipub inimene praegu asemele ostma pigem 500-eurose lihtsama mudeli.

Viimastel kuudel on Soomi sõnul siiski märgata, et on hakatud natuke kallimaid ja kvaliteetsemaid tooteid soetama ning poekett loodab, et suurim kingituste ostmise aeg on veel ees.

"Tavaliselt on see viis päeva enne jõululaupäeva, oleneb, kuidas kuupäevad jooksevad. 19.-22. detsembril on kaubanduskeskused rahvast täis, 23.-25. ollakse peredega. Aga nädalavahetustel on nii või teisiti detsembris kaubanduskeskused puupüsti täis," tõdes Soom.

Ka Jana Väli hinnangul on inimesed kindlasti hinnatundlikumad, kuid laste kingisoovide puhul ja pühade ootuses ostetakse jõulukuuse alla siiski ka kallimaid tooteid.

"Soovitud mänguasja olemasolu kaupluses või e-poes on oluline, kuid määravaks on see aasta kindlasti just toodete eripakkumised ja üldised allahindluskampaaniad, kui inimesed oma ostukoha valikuid teevad," nentis XS Mänguasjade turundusüksuse juht.