Analüütikud ja kaupmehed prognoosivad tänavu väga aeglast tarbimise kasvu

Aastad Euroopa inflatsioonitabeli ülemises otsas on pannud eestlasi rohkem kaaluma, mida ostukorvi tõsta. Kaupluste müügimaht vähenes eelmisel aastal kolm protsenti.

"Tervikuna esimesed arvutused on tehtud ja eelmine aasta jäi alla 2023. aasta tasemele, aga see on üldine trend jaekaubanduses aastal 2024," tõdes Prisma Eesti maajuht Teemu Kilpiä.

Kuigi aasta kokkuvõttes müük langes, näitas detsember, et kõige hullem on möödas. Detsembris kasvas jaemüük novembriga võrreldes 13 protsenti, mis on viimase seitsme aasta suurim kasv. Seejuures kasvas müük üks protsent ka eelmise aasta detsembriga võrreldes. Viimati oli näha aastast kasvu aastal 2022.

Seega, detsembris sai läbi 27 kuud järjest kestnud jaemüügi langus. Samas on langusperiood olnud nii pikk, et müügimahud on kukkunud 2021. aasta kevade tasemele.

"Kui me võrdleme eelmise aastaga, siis eelmise aasta tulemus tuli ära ja natukene pealegi. Inimesed küll olid ettevaatlikumad. Kingituste ostukorv võib-olla oli odavam, aga suures mahus tegime väga hea detsembri. Ja jaanuaris trend jätkub, inimesed käivad ikka ees ja oleme 2024. aasta jaanuarist natukene ees," rääkis Euronicsi jaekaubanduse juht Martin Soom.

Alanud aastale mõeldes on nii analüütikud kui ka kaupmehed ettevaatlikult optimistlikud. Ühelt poolt kasvavad palgad kiiremini kui hinnad, samas tulumaksu tõusu arvestades on reaalne netopalk miinuses.

"Palgad tõusevad, aga kliendid ikkagi ettevaatlikult suhtuvad 2025. aasta tarbimisse. Prisma vaatenurgast meie loodame seda, et loodetavasti õrn positiivne kasv tuleb, aga ikkagi järjekordne keeruline aasta," rääkis Kilpiä.

"Ma kardan, et see kasv jääb ikkagi väga tagasihoidlikuks. Üks asi on eurodes mõõdetuna, aga teine asi on kogustes mõõdetuna. Siin on SEB prognoos eratarbimise kasvuks ainult natukene üle ühe protsendi. Väga aeglane. Ja ma usun, et ka kauplustes see paistab selle poolest silma, et käibenumbrid väga palju ei kasva, aga pärast sellist pikka langusperioodi, ma arvan, et see rõõmustab neid ka piisavalt," selgitas SEB analüütik Mihkel Nestor.