Pered toovad jõulukuuse tuppa üha varem

Kuuseostjad on käinud Harjumaal Paeknal olevas istanduses jõulupuud valimas käinud esimesest advendist alates. Käesoleval nädalavahetusel olid istanduses aga kiired ajad.

"Me oleksime juba eelmisel nädalavahetusel tahtnud, aga siis me tegime ühte suurt kõrvitsat ära ja tulime nüüd. /.../ Järgmine nädalavahetus on juba vahetult enne jõule ja me jõuludeks sõidame üldse ära, siis jõuab enne jõule ka nautida kuuske," rääkis Kersti.

Kersti pere eelistab jõulupuu tuua kas riigimetsast või istandusest, sest siis on kindel, et okkad paari päeva pärast pudenema ei hakka, nagu juhtus mõne aasta eest poe müügiplatsilt ostetud kuusega.

"Meil on väike kahetoaline korter, palju lapse mänguasju ja kuusk peab olema võimalikult väike ja kitsas, et laps mahuks pärast jooksma ka," selgitas ta.

Lause, et igaühe jaoks on kuskil keegi, peab paika ka istanduses. Kes soovib pikka ja saledat, kes madalat ja lopsakat.

"Sel aastal me paneme kuuse laua peale. Meil on kass ja pisike beebi ja nad armastavad läikivaid pisikesi asju, siis kaval nipp on panna see laua peale, siis ei saa kätte," rääkis Marrit.

Jõulukuuse kasvatamine nõuab üksjagu tööd ja vaeva. Paar korda aastas tuleb istandust niita, et rohi istikuid ei lämmataks.

"Kui puu on kasvanud 1,5-meetriseks, siis on vaja hakata tema kasvu ehk tippu lõikama, külgede pealt tema võrseid, et ta saavutaks tiheda ja ilusa välimuse," selgitas kuusekasvataja Kardo Valdna.

Paar viimast aastat on kuusekasvatajat korralikult nöökinud. Kevadel maha istutatud 300 tulevast jõulupuud tuli suvel lihtsalt maha niita, sest ei pidanud kevadisele põuale vastu. Valdna pani uued istikud maha sel sügisel ja loodab, et ehk need jäävad ellu ja 10 aasta pärast kaunistavad kellegi kodu.