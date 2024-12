Galerii: kümne aastaga ilmub Tallinna siluetti kolm uut pilvelõhkujat

Võidutöö autorid on Johan Tali, Karli Luik, Harri Kaplan ja Heidi Urb. Arhitektuurivõistlus toimus ettevõtete Kolmas Arendus ja Robalm ning Eesti Arhitektide Liidu koostöös.

Võidutöös "Trinity" pakutud lahenduses on alale planeeritud kolm eraldi kõrghoonet ning ala keskel paiknev kunagine Lenderi gümnaasium saab Maakri 28 ja Skyoni vahele juurdeehituse, mis koos moodustavad uue lasteaiahoone. Kolm eraldi kõrghoonet ning nende vahel asuv lasteaed on eraldi arendusalad, mida on võimalik edasi arendada sõltumatult. Kõik kavandatud kõrghooned on vertikaalselt liigendatud, nii et iga viie kuni kümne korruse järel on ette nähtud avatum ja kõrgem vahekorrus, mida saab kasutada avalikkusele avatud alana.

Võistlustingimuste järgi peab ligi pool Maakri kvartali pindalast muutuma haljastatud linnapargiks, sealne tänavaruum peab soosima jalakäijaid ning ühtlasi tuleb restaureerida kunagine Lenderi gümnaasiumi hoone.

Žürii liikme, Eesti Arhitektide Liidu esindaja Tõnis Arjuse sõnul eristub võidutöö eelkõige selle poolest, et tegu pole ühe kinnistuga seotud lahendusega, vaid suurema tervikuga, kus koha fookuseks saab keskne avalik ja haljastatud ruum, mis saab arendajate lootuse kohaselt kogu Maakri piirkonna südameks.

Kolmas Arenduse katusfirma Capital Milli kaasomanik ja žürii liige Tanel Samuel tunnustas võidutöö arhitektide julgust ja piire kombates kõrgustesse liikumist.

"Lähteülesanne lubas seekord minna kõrgemale kui 130 meetrit, mis on tavaliselt aga arendajatele ja arhitektidele kirjutamata reegel ja piir. Selle piirangu ületamine pakkus võimaluse luua uuenduslikke, põnevaid ja kaasaegseid lahendusi, integreerudes siiski kenasti olemasolevasse keskkonda," ütles Samuel.

Samueli sõnul on arenduse kõige keerulisem osa tõenäoliselt detailplaneeringu menetlus, ent linnavalitsus on pakkunud, et kolme aasta jooksul võiks menetlus lõpule jõuda. Arhitektuurivõistlus, projekteerimine ja ehitus võivad kokku võtta umbes kümme aastat, lisas Samuel.

Võistluse võitjatega alustab korraldaja läbirääkimisi Maakri kvartali detailplaneeringute avaliku ruumi ja arhitektuuriosa koostamise raamlepingu ning linnapargi ehitusprojekti arhitektuuri ja maastikuarhitektuuri osa koostamise lepingu sõlmimiseks.

Kokku laekus võistlusele kümme ideekavandit, millest kvalifitseerus üheksa.