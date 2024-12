Tallinn tahab endist maaeluministeeriumi hoonet vanalinna hariduskolleegiumile

Tallinna linnavalitsus tegi riigile ettepaneku, et see annaks vanalinnas asuva endise maaeluministeeriumi hoone tasuta üle linnale, et linn saaks sinna üle tuua praegu kuues eri hoones tegutseva vanalinna hariduskolleegiumi (VHK).

Tallinna abilinnapea Viljar Jaamu (Reformierakond) saatis rahandusminister Jürgen Ligile kirja ettepanekuga tasuta võõrandada Tallinna vanalinnas aadressil Lai 39/41 asuv hoone linnale. Selles hoones tegutses varem maaeluministeerium ja RKAS-i veebilehel on see praegu otsustuskorras müügis hinnaga 5,99 miljonit eurot (ilma käibemaksuta).

Jaamu kirjutas Ligile, et Tallinna linn on jätkuvalt sellest hoonest huvitatud ning on mitmel korral riigiasutustega olnud infovahetuses seoses hoone linnale tasuta võõrandamise küsimuses.

"Arvestades, et riik rahastab hariduse andmist, sh koolihoonete ehitamist, võiks riik hariduse andmise eesmärgil hoone linnale tasuta üle anda. Teeme ettepaneku tõsta Lai tn 39/41 kinnisasi Riigi Kinnisvara AS-i bilansist kapitali vähendamise teel rahandusministeeriumi bilanssi ning seejärel palume kaaluda ja anda nõusolek kinnistu Tallinna linnale tasuta võõrandamiseks riigivaraseaduse alusel, koolivõrgustiku parendamise eesmärgil," kirjutas Jaamu.

Jaamu sõnul on endine maaeluministeeriumi hoone sobiv munitsipaalkooliks, kuna sinna on võimalik planeerida viie paralleeliga ehk pea 1200 õpilasega põhikool.

"Selles majas oleks Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilastel paremad tingimused ja õpilased ei peaks nii mitmes majas õpitööd tegema nagu see on täna. Hetkel on Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilased jaotatud kuue erineva hoone vahel, mis muudab koolitöö keeruliseks ja ebaefektiivseks. Lai 39/41 hoone üleandmine linnale võimaldaks koondada Vanalinna Hariduskolleegiumi alg- ja põhiastme õpilased ühe katuse alla, pakkudes seeläbi paremad tingimused õpetamiseks ja õppimiseks."

Jaamu sõnul tagaks maaeluministeeriumi hoonesse munitsipaalkooli tegemine lisaks Kesklinna lastele ka Kalaranna piirkonna laste vastuvõtu. Puuduseks oleks vaid sportimisvõimaluste piiratus, sest hoonesse ei ole võimalik planeerida spordisaali.

"Küll aga tõenäoliselt väiksemaid võimlemis- või tantsusaale. Lähiümbrusesse jääb linnamüüri ümbritsev roheala, Rannavärava staadion ja Snelli staadion. Kasutusvõimalusi pakub ka siseõu," põhjendas Jaamu.

Vanalinna hariduskolleegium on 1992. aastal Kersti Nigeseni asutatud munitsipaalne kristliku suunitlusega üldhariduskool Tallinnas. Kool üritab integreerida kultuuri ja haridust ning anda üldharidust süvendatud ajalootunnetuse ning süvendatud muusika- ja kunstiharidusega.

Maaeluministeeriumi endine hoone

Maaeluministeeriumi endine hoone. Autor/allikas: RKAS

- Lai 39//41 kinnistul asub endine maaeluministeeriumi büroohoone. Kinnistu suurus on 8562,70 m2, suletud netopinda on 7750,70 m2. Hoone esmane kasutuselevõtu aasta on 1869.

- Büroohoone on vakantne ning koosneb kahest hoonest, mis on omavahel ühendatud. Lai tn 39 hoonel on kolm korrust kaubaliftiga ning Lai 41 hoone on eritasandiline, kuni viie maapealse korruse ja liftiga. Hooneosi on võimalik eraldi kasutada.

- Keldrikorrusel asuvad ruumid hoiustamiseks, arhiiv, spordisaal koos pesuruumidega, soojasõlm, veemõõdusõlm ja elektrikilbiruum. Esimesel korrusel on vastuvõtulaud, suur saal ja kabinetid. Teisel korrusel nõupidamiste ruum ja erineva suurusega kabinetid. Järgevatel korrustel on samuti kabinetid ning viiendal korrusel suur saal koos kohvikuruumidega, sh köögiruumid ja tehnika. Pööningul asub ventilatsiooniseadmete ruum.