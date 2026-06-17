X!

Tallinn loodab endise ministeeriumihoone vahetuse teel VHK kasutusse saada

Eesti
Maaeluministeeriumi endine hoone.
Maaeluministeeriumi endine hoone. Autor/allikas: RKAS
Eesti

Tallinna linn peab Riigi Kinnisvara AS-iga (RKAS) läbirääkimisi, et vahetada mõni pealinnale kuuluv kinnistu Laial tänaval asuva endise maaeluministeeriumi hoone vastu ning see Vanalinna Hariduskolleegiumi (VHK) kasutusse anda. Kokkuleppeni loodetakse jõuda juba juulis.

Tallinna linn peab läbirääkimisi RKAS-iga, et praegu remonti vajavates vanalinnahoonetes tegutsev VHK saaks enda kasutusse samuti vanalinnas asuva endise maaeluministeeriumi hoone aadressil Lai 39/41.

Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea Andrei Kante ütles ERR-ile, et VHK hooneid ei ole linn senini korda teinud põhjusel, et kool tegutseb mitmel kinnistul ja sellele otsitakse alternatiive, milleks on ilmselgelt Laial tänaval asuv endine maaeluministeeriumi hoone.

"Linnal on plaanis teha vahetustehing. On teatud kinnistud, mille osas on Riigi Kinnisvaral suur huvi, ja meie selge huvi on maaeluministeeriumi endise hoone vastu," tõdes Kante.

Ehkki idee pole uus, on nüüdseks plaaniga sinnamaani jõutud, et teisipäeval said linna ja RKAS-i esindajad kokku, et võimalust Laia tänava kinnistu mõnede linnale kuuluvate kinnistute vastu vahetada arutada.

RKAS-i portfellihalduse osakonna juht Serob Asatrjan sõnas, et võimalikud vahetusobjektid on koostöös linnavalitsusega välja valitud ning neile on tellitud turuväärtuse määramiseks eksperthinnangud.

Äsjasel kohtumisel lepiti kokku, et linn ja RKAS vahetavad hindamisaktid, analüüsivad neid ning jätkavad seejärel läbirääkimisi vahetusse minevate objektide ja tehingutingimuste üle.

"Peame kokkuleppele jõudmist võimalikuks," kinnitas Asatrjan. "Pärast hindamisaktide läbitöötamist jätkame läbirääkimisi. Praeguse kava kohaselt soovime kokkuleppeni jõuda hiljemalt juulis."

Kante sõnul loodab linn selle küsimusega augustis juba volikokku jõuda. Siiski ei tähenda see, et VHK saaks kohe Laiale tänavale kolida, sest hoone pole kohandatud õppetööks ning ilmselgelt on tegu tulevikuperspektiiviga. Praegu teeb koolivõrgukomisjon abilinnapea kinnitusel tööd, et investeeringuid parimal võimalikul viisil sihtida.

"Vaadates VHK täituvust ja pedagoogilist kontseptsiooni, on ilmselgelt vajalik, et kool saaks areneda, nii et me praegu toimetame," sõnas Kante.

RKAS-i portfellihalduse osakonna juht märkis, et pärast kokkuleppe saavutamist tuleb vajalikud tehingud ette valmistada ning vahetustehing võiks lõpule jõuda eeldatavasti tänavu sügisel.

Koolide remondivajadus aastatega üha kasvab

Koolina, kus on mureks olnud talviti liiga külmad ruumid või sooja vee puudumine, tõi Kante lisaks VHK-le välja Auna 6 asunud Tallinna Avatud Kooli, kuid see kolib nüüd Karjamaa tänavale.

"Rohkem selliseid, kus oleks külm, mulle ei meenu, aga see ei tähenda, et neid pole. Remondivajadus pigem aastatega kasvab ja siin on suurim küsimus, kas ehitada vähem ja uusi hooneid või rekonstrueerida vanu. Aga selleks peame vastama ka küsimusele, kuidas meie koolivõrk areneb, vaadates demograafilist olukorda," sõnas Kante.

Tema sõnul ei ole praegu ohtu, et mõni kool kinni pannakse, kuid tulevikus tuleb mõnel koolil end näiteks konkreetsele kallakule ümber kujundada või gümnaasiumiaste sulgeda, hetkel on aga kõik need võimalused spekulatiivsed.

Koole, mis remonti vajaks, on Kante sõnul palju ja haridusamet üritab eelarve piirides nende jooksvat remonti korraldada.

"Oleme suurendanud eelarvemahtu kahe miljoni euro võrra käesoleval aastal, et sellele probleemile süsteemselt läheneda," sõnas ta.

Peeter Raudsepa idee kohta, et arhitektuurikonkursside asemel võiks rohkem kasutada standardlahendusi, ütles Kante, et kõik sõltub sellest, mida tahta.

Näiteks praegu ehitatavate Tallinna reaalkooli ja Westholmi gümnaasiumi või projekteerimises oleva Kalamaja põhikooli uue hoone puhul ei oleks standardlahendused võimalikud, samas kui näiteks äsja valminud Loitsu lasteaed on hea näide standardprojekti osas, nagu ka Liikuri lasteaed, mille sarikapidu hiljuti peeti. Need on tüüpprojektid, kuid Kante hinnangul igati asjakohased.

Enam-vähem sama projekti kavatseb linna kasutada tuleval aastal veel vähemalt ühe lasteaia puhul. See annab Kante kinnitusel kindlasti kokkuhoidu nii projekteerimis- kui ka teostusfaasis.

Alushariduse puhul peab abilinnapea hoonete kordategemises lahenduseks ka eraraha kaasamist, eriti uusarenduste juures, kus arendajad on valmis panustama.

"Meil töötab praegu üks konkreetne töörühm selleks, et neid võimalusi kaardistada ja võib-olla me käivitamegi lähiajal sellise koostööprojekti justnimelt lasteaia puhul," lisas Kante.

Sellel aastal saab valmis kaks uut koolihoonet

Selle aasta augustis valmib Tallinnas kaks koolihoonet: Hiiu põhikooli hoone, mille kogueelarve on 13,2 miljonit eurot, ning reaalkooli juurdeehitus, mis läheb maksma 32,25 miljonit eurot.

Tänavu algab ka VHK praeguse hoone katuse rekonstrueerimine, mille eelarveks on Tallinn kinnitanud 1,5 miljonit eurot. Jätkub Kalamaja põhikooli projekteerimine ja selle ehitusprojekt valmib järgmise aasta jaanuariks, hoone eeldatav maksumus on 18,1 miljonit eurot ja projekteerimiseks kulub ligi miljon eurot.

Lisaks on käimas Martsa põhikooli ehk endise Põhjatähe põhikooli uue hoone projekteerimine kahe miljoni euro eest ja selle ehitus läheb maksma eeldatavalt 29,5 miljonit eurot.

Sellel aastal algab ka Nõmme põhikooli projekteerimine, mille eelarve on 900 000 eurot, hoone eeldatav kogumaksumus on 20 miljonit eurot.

Järgmise aasta veebruaris saab valmis huvikeskuse Kullo uus maja kogueelarvega 33,5 miljonit eurot ning sama aasta septembris peaks valmima ka Tallinna Heleni kooli hoone, milleks kulub kokku 16,3 miljonit eurot.

Käimas on ka Westholmi gümnaasiumi juurdeehitus maksumusega 28,8 miljonit eurot ning see peaks valmis saama 2028. aasta augustis.

Teisipäeval võttis Tallinna linnavalitsus vastu Kivimäe põhikooli detailplaneeringu, et luua võimalus rajada koolile uus õppehoone ja spordikompleks.

Samal teemal

spordipidu

anna oma hääl

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

06:30

Keskerakond kasvatas nädalaga toetust

06:18

Riik noorte kehalist võimekust lähiajal süstemaatiliselt testima ei hakka

06:14

Kaks arendajat tunnevad huvi Lihula külje alla andmekeskuse rajamise vastu

06:12

Tallinn loodab endise ministeeriumihoone vahetuse teel VHK kasutusse saada

06:06

Rootsi armee: Vene hävituslennukid testisid meie valmisolekut

06:02

Maagilise Messi esimene kübaratrikk tõstis ta Klosega ühele pulgale

05:51

Moskva naftatöötlemistehas peatas Ukraina õhurünnaku tõttu töö

00:38

VIDEO | Prantsusmaa ja Senegal vahetasid mängu lõpus iluväravaid

00:04

Mbappe lõi kaks väravat ja Prantsusmaa sai MM-i avamängus kindla võidu Uuendatud

16.06

Eesti iluuisutajad on rahvusvahelise alaliidu silmis kõrges hinnas

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16.06

Ukraina süütas õhurünnakuga Moskva suurima naftakäitise Uuendatud

16.06

Vene sõjalaev tegi La Manche'i väinas Briti jahi suunas hoiatuslaske

00:04

Mbappe lõi kaks väravat ja Prantsusmaa sai MM-i avamängus kindla võidu Uuendatud

16.06

Kiirnuudlitest alguse saanud salmonelloosipuhang jõudis Eestisse

15.06

Californias kukkus alla pommitaja B-52

16.06

Kiievi liitlased kardavad Trumpi tähelepanu naasmist Vene-Ukraina sõjale

16.06

Saksa õhuväe ülem: Venemaa rünnaku korral vastame viivitamatult

16.06

Rootsi kehtestab immigrantidele käitumisreeglid

16.06

Transpordiamet on kehtestanud teeäärsetele müügisiltidele hulga nõudeid

15.06

Kalmus: Krimmi poolsaare ühendusteede äralõikamine on muutunud realistlikuks

ilmateade

SPORT

06:02

Maagilise Messi esimene kübaratrikk tõstis ta Klosega ühele pulgale

00:38

VIDEO | Prantsusmaa ja Senegal vahetasid mängu lõpus iluväravaid

00:04

Mbappe lõi kaks väravat ja Prantsusmaa sai MM-i avamängus kindla võidu Uuendatud

16.06

Eesti iluuisutajad on rahvusvahelise alaliidu silmis kõrges hinnas

loe: kultuur

16.06

Kaunases avatakse tekstiilikunstnik Aet Ollisaare näitus "Kodu, kallis kodu"

16.06

Arvustus. Kings of Leon kui nullindate nostalgiabändide esimene laine

16.06

PÖFF kogub 30. sünnipäevaks külastajate mälestusi ja vanu fotosid

16.06

Rahvaraamatukogudel ei jätku teavikute ostmiseks raha

loe: eeter

16.06

Arhanna: otsustasin lauluvõistlustest väikese pausi teha

16.06

Helen Randmets: Nexusega me Eurovisioonile pürgida ei plaani

16.06

Linnar Viik: psühholoogid on tagantjärele pannud Van Goghile 30 erinevat diagnoosi

15.06

Villimardikas petab mesilasi ja kannab endas tugevat mürki

Raadiouudised

16.06

Päevakaja (16.06.2026 18:00:00)

16.06

Värske kartul jõudis tänavu poodidesse nädalapäevad varem kui tavaliselt

16.06

Maetud aluspüksid annavad pildi mullaelustikust

16.06

Raadiouudised (16.06.2026 15:00:00)

16.06

Rootsi ostab uued tuumareaktorid Rolls-Royce'ilt

16.06

Põllumeestel on järgmisel eelarveperioodil kasutada vähem euroraha kui praegu

16.06

Raamatukogudel ei jätku raha teavikute ostmiseks

16.06

Raadiouudised (16.06.2026 12:00:00)

16.06

Kattai: maksuküüru kaotamine turgutas majanduskasvu

16.06

Ilma loata maantee äärde müügikuulutusi panna ei tohi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo