Keir Starmer tuleb JEF-i kohtumiseks Tallinna

Riigijuhid kohtuvad Tallinnas, et arutada JEF-i raames tehtavat koostööd ja seada plaane, et need arvestaksid muutuva julgeolekuolukorraga.

Tippkohtumisele tulevad teiste seas Suurbritannia peaminister Keir Starmer, Hollandi peaminister Dick Schoof, Soome president Alexander Stubb ning Rootsi peaminister Ulf Kristersson.

Milliseid liikluspiiranguid JEF-i kohtumine Tallinnas kaasa toob, annab politsei teada kolmapäeval.

JEF on Ühendkuningriigi juhitav kaitsekoostööformaat, kuhu lisaks Eestile kuuluvad Holland, Läti, Leedu, Norra, Rootsi, Soome, Taani ja Island. Ühendekspeditsiooniväel on tähtis roll Läänemere piirkonna heidutus- ja kaitsehoiakus ning JEF-i raames välja töötatud kriisireageerimismeetmed täiendavad NATO tegevust.

JEF-i mõte on olla esmareageerija enne NATO artikkel 5 väljakuulutamist. Ühenduse moodustavad sarnaselt mõtlevad riigid, mis on valmis panustama kiiresti ja paindlikult erinevatesse operatsioonidesse humanitaarkriisidest kuni konventsionaalse sõjapidamiseni.