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Meedia: järjekordne valitsuskriis andis hoobi Starmeri mainele

Välismaa
Keir Starmer ja John Healey
Keir Starmer ja John Healey Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stefan Rousseau
Välismaa

Neljapäeval pani mitu Suurbritannia ministrit kaitsekulude üle puhkenud tüli tõttu ameti maha ning Briti meedia kirjutab, et uus valitsuskriis andis järjekordse hoobi peaminister Keir Starmeri mainele.

John Healey andis neljapäeval teada, et pole rahul Starmeri valitsuse kaitseinvesteeringute plaaniga (DIP) ning astus ametist tagasi. Mõni tund hiljem teatas tagasiastumisest ka relvajõudude minister Al Carns. Lisaks lahkus ametist veel kaks kõrget kaitseministeeriumi ametnikku. Neljapäeva õhtul määrati Healey asemele Dan Jarvis, vahendas The Times

Starmer on nüüd tugeva surve all, tema reiting oli juba varem madal ning Briti meedia on mitu kuud otsinud leiboristide seast võimalikku uut juhti, kes võiks valitsuse juhtimise üle võtta.

Healey ise ütles, et tal ei jäänud muud võimalust kui tagasi astuda ning hoiatas, et DIP ei paku seda, mida riik ohtlikul ajal vajab. Starmer vastas Healey kriitikale neljapäeva õhtul ning andis mõista, et kavatseb kaitseinvesteeringute plaaniga edasi liikuda.

"Tugev riigirahandus on osa sellest, mis meid turvalisena hoiab. Vastutustundetu laenamine seab selle ainult ohtu," rääkis Starmer. 

Healey astus tagasi pärast seda, kui talle esmaspäeval teatati, et DIP-i finantskokkulepe tuleb kuni 10 miljardit naela väiksem, kui ta oli nädalaid varem oodanud. Healey on Starmeri pikaajaline liitlane ning andis mõista, et peaministril puudub kontroll rahandusminister Rachel Reevesi üle.

"Te ei ole suutnud ja rahandusministeerium ei ole olnud valmis eraldama ressursse, mida riik vajab riigi kaitsmiseks kasvavate ohtude ajal," ütles Healey. 

Ajaleht The Times toob veel välja, et Starmer sai neljapäeval kriitikat igast küljest. Üks rahandusministeeriumi ametnik ütles, et peaminister ei suuda teha mõistlikke poliitilisi ja õigeaegseid otsuseid. Ka üks kaitseministeeriumi allikas kritiseeris teravalt peaministri juhtimisstiili.

Üks kõrge sõjaväeallikas ütles The Timesile, et DIP õõnestab riigi võimet olla juhtpositsioonil kõigis liitudes, alates NATO-st kuni JEF-ini. Viimane on Ühendkuningriigi juhitud koostööformaat, kus osalevad Põhjamaad, Balti riigid ja Holland. 

"See (DIP) teeb märkimisväärset kahju. Meil ​​on nüüd NATO ühed väiksemad kaitsekulud. See on 180-kraadine pööre ajaloolisest trendist, kus Ühendkuningriik on Euroopa kõrgeim kaitsekulutaja elaniku kohta. Mõju, mis meil kunagi oli, kui riigid meid eeskujuks pidasid, on möödas," ütles asjaga kursis olev allikas. 

Ka relvajõudude ülem Richard Knighton on viimase plaaniga rahulolematu ning kirjutas kolmapäeval Starmerile, et kaitseväe praegusest rahastamisest ei piisa.

Endine relvajõudude minister Carns kritiseeris ajalehele The Times antud intervjuus samuti uut kaitseinvesteeringute plaani. Tema sõnul ei ole plaan piisavalt ambitsioonikas ning Ukraina sõja õppetunde pole arvesse võetud.

Ta leidis, et Suurbritannia peaks loobuma vananenud relvastusest ja investeerima rohkem tehnoloogiatesse, mida kasutatakse juba Ukraina sõjas. Ka Carns hoiatas, et riigi mõju võib NATO-s väheneda. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

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