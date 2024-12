Popkoorid Kari ja Voka Vokaal andsid Jõhvis esimese ühiskontserdi

Ida-Virumaal Toila vallas tegutsev Voka Vokaal ja Tallinnas koos käiv Kari on Jakko Maltise käe all kokkulaulmist harjutavad popkoorid.

"Kord nädalas on kaks tundi korralikku ajutööd, sest noote meil ei ole, õpime kuulmise järgi. Lauljad teevad märkmeid, lindistame ja kuulatakse lindistamise pealt. Järgmisel korral saame kokku ja kõigil kõige paremini alati meeles ei ole. Aga oluline on see, mida proovis teed. Mul on samamoodi, et need kaks tundi, mis me proovis veedame, millegi muu peale ei jõua mõelda. See on nagu teraapia," sõnas Jakko Maltis.

"Laul toob inimestele palju rõõmu ja stressileevendust ning teiste inimestega koos käimist. Siin põhjamaises talves on ju vähe rõõmu ja laul teeb meid väga rõõmsaks," lisas Kari laulja Mari Tupits.

Jõhvi Mihkli kirikus ühendkoorina esinenud vokaalkooslustest kogenuim on Voka Vokaal, kel läheb viies tegutsemisaasta.



"Seda koori hoiab koos Jakko ise. See, kuidas tal tulevad nipsust uued hääled ja uued mõtted tunni ajal ning kuidas ta need kahe tunniga ellu rakendab, on väga imetlusväärne," kiitis juhendajat Voka Vokaali laulja Kaisa Pukk.

Jõuluaeg on kooridel tihe. Voka Vokaal on teisipäeva õhtul Pühajõel toeks Robert Linnale ja Jakko Maltisele. Karil on järgmisel esmaspäeval Tallinnas ühiskontsert Reketi ja Robert Linnaga.