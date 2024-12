Kohus mõistis Leedo ja SLK endised juhid süüdi

Kohus mõistis endisele SLK juhatuse esimehele Rihvkile ja nõukogu esimehele Leedole karistuseks kaks aastat ja kuus kuud vangistust nelja-aastase katseajaga. Viikmaale mõistis kohus karistuseks aasta ja kuus kuud vangistust kolmeaastase katseajaga.

Grete Kundratsi tunnistas kohus süüdi dokumendi võltsimises ja SLK maksejõuetusele kaasaaitamises, AS-i Holostovi Kinnisvarahalduse süüdi võltsitud dokumendi kasutamises.

Kundratsile mõistis kohus karistuseks aasta ja kolm kuud vangistust kahe aasta ja kuue kuu pikkuse katseajaga.

AS-ile Holostovi Kinnisvarahaldus mõistis kohus rahalise karistuse 250 000 eurot, mis jäetakse tingimisi täitmisele pööramata, kui AS ei pane toime uut tahtlikku kuritegu kahe aasta pikkuse katseaja jooksul. Katseaja algust arvatakse alates kohtuotsuse kuulutamisest.

Kohus rahuldas OÜ Reyna Trade tsiviilhagi ja mõistis Leedolt, Rihvkilt ja Viikmaalt solidaarselt kannatanu kasuks 314 338 eurot, millele lisandub viivis. Tsiviilhagi tagamiseks seatud keelumärked ja kohtuniku hüpoteegi jättis kohus muutmata kuni tsiviilhagi täitmiseni.

AS-ilt Holostovi Kinnisvarahaldus mõistis kohus konfiskeerimisele kuuluva kriminaaltuluna välja 4,1 miljonit eurot, mis tuleb tasuda kolme kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest.

Pärnu maakohus on varem konfiskeerinud süüteoga saadud vara ja seadnud kohtulikud hüpoteegid AS Holostovi Kinnisvarahalduse kinnisasjadele Eesti Vabariigi kasuks. Teisipäevase otsusega jättis kohus need määrused muutmata kuni nõude täitmiseni summas 773 180 eurot.

Rihvk, Leedo, Kundrats ja AS Holostovi Kinnisvarahaldus peavad tasuma menetluskuluna riigituludesse 6197,15 eurot, Viikmaa 18 462,20 eurot.

Kohus leidis, et pankrotikuritegu ja dokumendi võltsimine ning võltsitud dokumendi kasutamine on leidnud tõendamist süüdistuses toodud asjaoludel. Kohus märkis, et kõik neli tegu olid omavahel seotud ja kandsid eesmärki põhjustada SLK maksejõuetus.

Süüdistatavad panid teod toime kavatsetult, et SLK maksejõuetus süveneks ja võlausaldajate nõuded jääksid rahuldamata. Karistuse mõistmisel võttis kohus arvesse mõistlikku menetlustähtaega. Samuti ka kehtivat kohtupraktikat ja seda, et süüdistatavad on varem karistamata ning uusi kuritegusid pole nad toime pannud.

Rihvki süüdistati SLK juhatuse liikmena SLK maksejõuetuse põhjustamises (aktsiatehing, tütarettevõtete müük, aktsiate pantimine, garantiinõude tunnistamine) ning garantiidokumendi võltsimises.

Leedot süüdistati SLK nõukogu liikmena SLK maksejõuetuse põhjustamises (aktsiatehing, tütarettevõtete müük, aktsiate pantimine, garantiinõude tunnistamine). Samuti süüdistati Leedot maksejõuetuse põhjustamisele kaasaaitamises (aktsiatehing, garantiinõude tunnistamine), garantiidokumendi võltsimisele kaasaaitamises ning võltsitud garantiidokumendi kasutamises.

Viikmaad süüdistati SLK nõukogu liikmena SLK maksejõuetuse põhjustamises (aktsiatehing, SLK tütarettevõtete müük, SLK aktsiate pantimine) ja maksejõuetuse põhjustamisele kaasaaitamises (aktsiatehing).

Kundratsile on esitatud süüdistus garantiidokumendi võltsimises ja SLK maksejõuetuse põhjustamisele kaasaaitamises (SLK poolt garantiinõude tunnistamine).

AS-i Holostovi Kinnisvarahaldust süüdistati võltsitud garantiidokumendi kasutamises.

Kohtuotsus ei ole jõustunud. Kohtualused ise otsuse kuulutamisele ei ilmunud.

