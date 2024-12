Kohvihinnad rühivad maailmaturul uutesse kõrgustesse

Kohvihinnad purustavad maailmaturul rekordeid, kuna rahvusvahelised investorid muretsevad üha rohkem tarnehäirete pärast. Uudisteagentuur Bloomberg toob välja, et tarnijad veeretavad lõpuks kulud tarbijate kaela ehk hinnatõus jõuab poelettidele ja kohvikutesse.

Kohviturg keeb täistuuridel ning araabika kohviubade hind on tänavu kerkinud ligi 80 protsenti. Araabika ube jälgivad futuurid tõusid New Yorgi börsil teisipäeval 4,4 protsenti ehk 3,446 dollarini naela (454 grammi) kohta.

Hinnatõusu põhjustavad globaalsed tarnehäred, peamised kohvitootjad, nagu Brasiilia, maadlevad põuaga. Piirkonda tabas augustis ja septembris viimase 70 aasta suurim põud, sellele järgnesid tugevad vihmahood.

Investorid eeldavad nüüd , et tootmine järgmisel hooajal väheneb ja Bloomberg eeldab, et Brasiilia toodab tuleval hooajal vaid 34,4 miljonit kohvikotti, mis on septembri prognoosiga võreldes 11 miljoni võrra vähem.

"Mure Brasiilia järgmise araabikasaagi pärast kasvas sel nädalal," ütles finantsfirma Marex Group analüütik Steve Pollard.

Kehvad ilmastikuolud valitsevad ka Vietnamis, mis on maailma suurim robustat tootev riik. Seetõttu on ka robusta hind, mida pigem kasutatakse odavama lahustava kohvi tootmiseks, kerkinud kõrgeimale tasemele alates 1970. aastatest.

Müüjad tõstavad nüüd hindu, kuna proovivad säilitada kasumimarginaale. Suured firmad loobuvad allahindlusest ning näiteks Nestle teatas novembris, et tõstab hindu ja muudab pakendid väiksemaks.