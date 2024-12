Tallinna haridusamet proovib kevadel veebiõpet mitmele koolile korraga

Sellist vaatepilti, kus matemaatikaõpetaja seisab klassi ees, ei pruugi edaspidi igas koolis enam näha. Õpetajaid pole lihtsalt piisavalt võtta. Probleemi lahenduseks alustab Tallinna haridusamet kevadel katseprojektiga, kus valitud 7. kuni 9. klasside koolitunnid asendatakse veebikursusega samaaegselt mitmes koolis üle Eesti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Õpetaja on siis üksinda, kas klassiruumis või ta on kusagil stuudios. Ja siis ta teeb ühte matemaatikatundi. See on üheaegselt laivis umbes kümnele klassitäiele õpilastele," rääkis Tallinna haridusameti juhtivspetsialist Tiiu Tommula.

Õppetöö korraldatakse nii, et õpilased saaksid igas veebitunnis vastata ja tagasisidet. Kui palju aega selleks anda, jääb aga õpetaja enda otsustada. Klassis kohapeal hoiab korda abiline.

"Klassiruumis peab ikkagi olema täiskasvanud inimene, sellepärast, et me ei saa eeldada, et 7. ja 8. klassi õpilased saavad iseseisvalt lihtsalt seal tunnis hakkama. Nad vaatavad seda ekraani ja siis rõõmsasti jälgivad. Seal ruumis peab ikkagi täiskasvanud inimene olema. Kas see on siis abiõpetaja või siis mõni muu aine õpetaja, temal sellist matemaatika kvalifikatsiooni kui sellist olema ei pea," sõnas Tommula.

Haridusministeeriumi üldhariduspoliitika juhi Ülle Matsini hinnangul on selline lähenemine tervitatav.

"Sellised Tallinna-sugused projektid võivad saada siit sellist mõnusat hoogu juurde. Kui see pilootprojekt on tehtud ja kõik need kohad ära ka kaardistatud, mida on vaja veel kohendada, veel paremaks muuta, siis selle õpikohustusega seoses toimunud PGS-i väikese kohenduse mõju võib olla väga tervitatav," ütles Matsin.

Koolijuhid ja õpetajad näevad seesuguses õppes aga rohkem küsimusi kui vastuseid.

"Minu jaoks on kindlasti suur küsimus, kuidas mina õpetajana saan teada, et nad tõesti on nüüd kõik aru saanud, kas keegi on äkki maha jäänud, kellelgi on küsimusi ja kuidas see küsimus minuni jõuab. Ehk ma äkki liigun vales tempos," ütles Tallinna Reaalkooli direktor Ene Saar.

Saare sõnul ei ole reaalne, et kõik jõuaksid oma küsimused 45 minuti jooksul ära küsida. "Kindlasti ei jõua. No see ei ole võimalik, et nad jõuaksid, 100 inimest jõuaksid oma küsimused ära küsida."

Katseprojektiga liituvaid õpetajaid, kes veebikursused kuni viieliikmelistes tiimides kokku paneks ja ellu viiks, alles otsitakse. Tallinna Haridusameti sõnul on huvi olnud suur.