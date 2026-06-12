X!

Õpetajad: ajalootunnis tundlikke teemasid ei väldita, neid analüüsitakse

Eesti
Õpilane
Õpilane Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Ajaloodidaktik Mare Oja ja -õpetaja Tiina-Mall Kreem kinnitavad, et ajalooõpe ei peida keerulisi sündmusi, vaid vastupidi – vastuolulised teemad tuuakse klassis lauale, et õpetada noori analüüsima fakte ning eristama teaduspõhist ajalugu propagandast ja emotsioonidest.

Kirjandusteadlane Maarja Vaino avaldas oma hiljutises kommentaaris muret, et Eesti koolides hoidutakse ajaloo õpetamisel keerulistest ja valusatest teemadest, nagu teine maailmasõda. Vaino hinnangul ohustab haridusministeeriumi soositud mitmeperspektiivne lähenemine ajaloole rahvuslikku identiteeti ning jätab õpilased ilma teadmistest Eesti ajaloo sõlmpunktide kohta.

HTM-i alus- ja põhihariduse peaekspert Mare Oja ja kogenud ajalooõpetaja Tiina-Mall Kreem leiavad, et igapäevane koolipraktika on risti vastupidine Vaino kirjeldatule.

Oja, kes koostas Tartu Ülikooli juhitud "RITA-Ränne" projektis ajalooõpetajatele mõeldud juhendi, mida Vaino kritiseeris, kinnitas, et dokumendi eesmärk pole aidata õpetajatel keerulisi teemasid kikivarvukil käsitleda.

"Me ei saa konfliktseid teemasid ignoreerida. Oleme juhendisse koondanud teaduslikud praktikad eri riikidest ja uurijatelt, mis aitaksid õpetajatel tundlike teemadega klassiruumis hakkama saada. Teame, et probleemid tulenevad mälukogukondadest ja eri taustadest, kust õpilased klassiruumi kokku tulevad," lausus Oja.

Oja sõnas, et Vaino märkis õigesti, et teine maailmasõda on ajalootundides käsitlevatest kõige keerulisem.

"See tuleneb eri mälukogukondadest, kuid erisusi leidub ka mälukogukondade sees. Need tulenevad inimeste vanusest, mitte ainult kultuurilisest või rahvuslikust identiteedist. Me ei saa ju tänapäeval klassiruumis süüdistada neid, kelle vanavanaisad teenisid punaarmees, väites, et nemad on okupatsioonirežiimis süüdi," sõnas Oja.

Oja rääkis, et klassiruumis lähtutakse kultuuritundlikkuse põhimõttest. "Kuid olgu kultuuriline või religioosne identiteet milline tahes, me elame Eestis, väärtustame Eesti riiki ja Eesti ühiskonda. See ongi kese, mille ümber meie õpetus toimub," lisas ta.

"Kõikidel noortel on õigus oma seisukohale, kuid tegeleme ajaloolise mõtlemise arendamisega ja dokumentidega teaduspõhiselt," lausus Oja. "Me ei lähene ajaloole emotsiooni pinnalt, et vat mu vanaema ütles, et ajalugu on niisugune."

Samuti lükkas Oja ümber väite justkui Eesti ajalugu õppekavades taanduks või ei õpetataks seda enam süsteemselt.

"Eesti ajaloos tõmmatakse paralleele maailma ajalooga. Me ei saa rääkida Eesti ajaloost isoleerituna, sest kõik sündmused, mis Eesti ajaloos on toimunud, on ikkagi olnud maailma ajaloo kontekstis, Euroopa ajaloo kontekstis," lausus Oja.

Tunnis ebamugavaid teemasid ei väldita

Ajalooõpetaja Tiina-Mall Kreem lükkas samuti ümber jutu, nagu pelgaksid õpetajad ebamugavaid teemasid või tasandaksid ajalugu hambutuks. Tema sõnul on mitmeperspektiivsuse eesmärk õpetada propagandat läbi nägema ja minevikku mõtestama.

"Mitmeperspektiivne ajalooõpetus tähendab, et ajaloosündmusi, mis alati toimuvad konkreetses ruumis, kohas ja ajal, vaadatakse eri osapoolte vaatenurgast. Näiteks kui käsitleme teise maailmasõja sündmusi klassiruumis, kus meil on eestlased, venelased, ukrainlased, sakslased, soomlased - meil on hästi palju erinevaid õpilasi -, siis meie vaatame neid sündmusi nagu ajaloolisi sündmusi, proovime neid vaadata ideoloogiavabalt," lausus Kreem.

"Vaatame, kuidas tänapäev ja olukord on nendest kunagistest sündmustest mõjutatud ja miks me peame rääkima ajaloost ausalt," lisas Kreem.

Küsimusele, kas aktuaalseid ja emotsionaalselt laetud debatte näiteks Tartu rahu teemal käsitletakse klassis kuidagi ettevaatlikult, vastas Kreem, et kool on esimene koht, kus taolised küsimused aruteluks võetakse.

Et Eesti kaasaegne ajalooõpetus väldiks ebamugavaid teemasid, pole Kreem samuti kunagi kogenud.

"Ma ei tea, kas on selliseid õpetajaid, aga minu tutvusringkonda nad ei kuulu. Võib-olla ma olen kuidagi privilegeeritud, sest olen paljude ajaloolastega tuttav. Nii mina kui ka minu tuttavad õpetajad tegeleme pidevalt ajalooteaduse arengusuundade jälgimisega. Meie pedagoogiline oskus koolis seisnebki selles, kuidas neid konflikte või n-ö ebamugavaid teemasid rahulikult käsitleda ja lasta õpilastel oma arvamust avaldada," sõnas Kreem.

Arutelu kaudu ühiste väärtusteni

Kreem ütles, et demokraatlikus riigis lubatakse inimestel oma arvamusi väljendada, aga just arutelu kaudu tuleb jõuda võimalikult ühiste väärtushoiakuteni.

"Oma ajalugu peab tundma iga rahvas. Küsimus ei ole ainult selles, et väikerahvas ei tohigi alati võtta ohvripositsiooni, vaid et iseendast arusaamiseks peame tundma ka teisi ja nendega suhestuma. Eesti ajalugu ei ole vaakumis, vaid on seotud suurte globaalsete protsessidega," selgitas õpetaja.

Mõlemad eksperdid rõhutasid, et klassiruumis tehakse professionaalset tööd ning arvamusliidrite kriitika, mis ei tugine reaalsele koolipraktikale ega õppekavades kirjapandule, on õpetajaskonna suhtes ebaõiglane.

Kreem viitas, et meedias ilmuvad kriitilised üldistused ajalooõpetuse teemal võivad sündida soovist näha ajalugu vaid läbi ühe prisma. "Võibolla mõtlevad nii need, kelle hinnangul on ainult üks tõde ja see on minu tõde," lausus Kreem.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

spordipidu

anna oma hääl

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

07:20

Tallinna linnavolikogu pidas ajaloo pikima istungi

07:06

Lõuna-Korea pööras MM-i teises mängus Tšehhi vastu kaotusseisu võiduks

06:35

Iraan jahutas Trumpi lootust lähiajal rahulepinguni jõuda

06:15

Riigikogu muudab järgmisel nädalal peaprokuröri ametiaja seitsmeaastaseks

06:10

Õpetajad: ajalootunnis tundlikke teemasid ei väldita, neid analüüsitakse

06:09

EISA hakkab 4,6 miljoni euro eest iseteeninduskeskkonda arendama

05:58

Meedia: Venemaa kütusekriis on jõudnud Siberisse ja Kaug-Itta

11.06

MM-i avamängus näidati kolme punast kaarti, Mehhiko sai kindla võidu Uuendatud

11.06

Kuivonen ja Jürgenson pääsesid alagrupist edasi

11.06

Neel ja Olmos väljusid raskest seisust ja teenisid WTA turniiril võidu

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

11.06

MM-i avamängus näidati kolme punast kaarti, Mehhiko sai kindla võidu Uuendatud

11.06

Siseturism ja ettevaatlik tarbijakäitumine on tekitanud spaaturul plahvatuse

11.06

Sakala: Martin Helme kangutab ametist erakonnakaaslasest abilinnapead

11.06

USA ründas uuesti Iraani

11.06

Eestis ehitatud päästelaevad langesid Mustal merel Vene droonide saagiks

10.06

Droonilepe Ukrainaga jäi Eestil sõlmimata

11.06

Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemistehase Krasnodari krais Uuendatud

11.06

NATO tippkomandör: Venemaa rünnak Baltimaadele kukuks läbi

11.06

Tallinn pani kesklinna püsti moodul-varjumiskoha

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

ilmateade

SPORT

07:06

Lõuna-Korea pööras MM-i teises mängus Tšehhi vastu kaotusseisu võiduks

11.06

MM-i avamängus näidati kolme punast kaarti, Mehhiko sai kindla võidu Uuendatud

11.06

Kuivonen ja Jürgenson pääsesid alagrupist edasi

11.06

Neel ja Olmos väljusid raskest seisust ja teenisid WTA turniiril võidu

loe: kultuur

11.06

Neljapäeval lõppes Best of BFM tudengifilmide festival

11.06

Carolyn Jacqueline Raba: EKA tudengite varjualune näitab teise ringi materjalide potentsiaali

11.06

Aavik: kõige erilisemad hetked sünnivad siis, kui laval jääb ruumi ettearvamatusele

11.06

Arne Merilai: Ain Kaalep oli universaalne renessansilik vaim

loe: eeter

11.06

Tarbijakaitse: edasi lükatud ürituse puhul võib tarbija raha tagasi küsida

11.06

Epp Petrone: "Minu" raamatusari sündis kirglikust usust lugudesse

11.06

Aavik: kõige erilisemad hetked sünnivad siis, kui laval jääb ruumi ettearvamatusele

11.06

Kilekotiga ümbermaailmareisile minev Andreas Melts: teen sellest oma show

Raadiouudised

11.06

Euroopa Liit leppis kokku, kuidas uute saastetasude hinnatõusu pidurdada

11.06

Päevakaja (11.06.2026 18:00:00)

11.06

Riigikogu maaelukomisjon ei pea puurikanade sundkeelamist vajalikuks

11.06

Riik ajakohastab kohustuste komplekti, et töötu kiirest uuesti tööle naaseks

11.06

Kinodes linastuvate filmide heli on paljude jaoks liiga tugev

11.06

Raadiouudised (11.06.2026 15:00:00)

11.06

Lähipäevadel palavust oodata ei ole

11.06

Eesti Lennuakadeemia kõrval avati droonide testala

11.06

Algava jalgpalli MM-ga kaasnevad probleemid viisadega

11.06

Raadiouudised (11.06.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo