Iisrael tegi õhulööke Latakias asuvatele sõjaväeobjektidele

"Iisraeli sõjalennukid jätkavad Süüria sõjalise taristu hävitamist neljandat päeva järjest pärast endise režiimi langemist," seisab avalduses.

Iisraeli pommirünnakud Süüria sõjalistele objektidele ja sisenemine ÜRO patrullitavasse puhvertsooni Golani kõrgendikul näitab, et riik kardab Assadi klanni võimu lõppemisest halvimat, ütlesid analüütikud uudisteagentuurile AFP.

"Iisraeli valitsus tegutseb pea ilma igasuguste nüanssideta halvima stsenaariumi alusel," ütles Londoni Chatham House'i Lähis-Ida ekspert Yossi Mekelberg.

Analüütikud märgivad, et Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ei pidanud nüüdseks kukutatud Bashar al-Assadi võimu Süürias kaugeltki halvimaks stsenaariumiks, kuigi too oli liidus Iisraeli põlisvaenlaste Iraani ja Liibanoni Hezbollah'ga. Netanyahu kartis, et Assadi kukutamine vallandab kaose.

Iisraeli liidrid muretsevad nüüd, et see kaos ongi käes. Iisrael üritab nüüd ka puhvertsooni laiendada ning viis väed sügavamale Süüria territooriumile.