Süüria kohus mõistis kukutatud diktaatori al-Assadi tagaselja surma

Süüria kohus mõistis teisipäeval tagaselja surma endise autoritaarse valitseja Bashar al-Assadi ja tema noorema venna Maher Assadi inimsusevastaste kuritegude ja sõjakuritegude eest, mis pandi toime Süüria 14 aastat kestnud kodusõjas, milles hukkus umbes pool miljonit inimest.

Kohtuotsuse kohaselt on al-Assad ja tema kaasosalised süüdikohtuvälistes tapmistes, piinamistes ja alusetus vangistamises.

Samas kohtuasjas mõisteti surma ka Assadi emapoolne nõbu Atef Najib, keda süüdistati Lõuna-Süüria Daraa provintsis toimunud repressioonide juhtimises. Need repressioonid viisid ülestõusuni, millest kujunes hiljem kodusõda.

Range julgeolekuvalve all viibinud Najib seisis kohtusaalis puuris, vanglariietes, samal ajal kui kohtunik luges ette kohtuotsuse.

Tegemist on esimese kohtuotsusega, mille on langetanud üleminekuvõimud, kes alustasid sel aastal endise valitsuse tegelaste üle kohtumõistmist nii nende kohalolekul kui ka tagaselja.

Assad ja tema vend Maher põgenesid Venemaale pärast seda, kui mässulised sisenesid 2024. aasta detsembris Damaskusesse.

Najib peeti hiljem kinni ning temast sai üks kõrgeimaid endise režiimi ametnikke, kes on kohtu alla antud.

Najib oli endine Süüria armee brigaadikindral ning juhtis 2011. aastal Assadi võimu ajal Lõuna-Süüria Daraa provintsis poliitilise julgeoleku haru.