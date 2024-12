Prokurör hakkab ministeeriumis keelepoliitikat juhtima

Haridus- ja teadusministeeriumi keelepoliitika asekantsleriks saab Kairi Kaldoja, kes on alates 2013. aastast töötanud prokuratuuris erinevatel ametikohtadel.

HTM-i kantsler Kristi Vinter-Nemvaltsi avaldas heameelt, et asekantsleriks saab pikaaegse juhtimiskogemusega ning õigusvaldkonna taustaga tugev juht.

"Keelepoliitika tegevusi on riigiüleselt tarvis keskselt juhtida. Käima on lükatud eestikeelsele haridusele ülemineku reform, keeleseadus on uuendamisel, tehisaru tulekuga ootab keeletehnoloogia valdkonda ees arenguhüpe," sõnas Vinter-Nemvalts.

Kairi Kaldoja on alates 2013. aastast töötanud prokuratuuris erinevatel ametikohtadel, 2017-2024 juhtis ta Lõuna ringkonnaprokuratuuri, lisaks õpetab Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas õigusliku argumentatsiooniga seotud aineid. Ta on omandanud õigusalase magistrikraadi Tartu Ülikoolist.

Kairi Kaldoja ütles, et võtab põnevusega vastu väljakutse hakata vedama ministeeriumis ja riigis laiemalt vägagi vastutusrikast keelepoliitika valdkonda.

HTM-i koosseisus on seni olnud kolm asekantslerit ja nende vastutusvaldkonnad on üldharidus- ja noortepoliitika, teadus- ja arendustegevus, kõrg- ja kutseharidus ning varaküsimused. Keelepoliitikat ja eestikeelsele haridusele üleminekut on seni juhtinud kantsler.

1. aprillil 2024 loodi ministeeriumi koosseisu keelepoliitika asekantsleri ametikoht. Uus asekantsler alustab tööd 17. veebruaril 2025.