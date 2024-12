Eesti elektrisüsteemi haldur Elering märgib täna avaldatud varustuskindluse aruandes, et eeloleval talvel on elektri varustuskindluse riskid väiksed, kuna Põhjala ja Balti riikide gaasi- ja hüdroreservuaaride täituvus on kõrgel tasemel ning süsteemis ei kavandata ka suuri hooldusi.