Bussifirmad aastavahetusel Peterburi suunal lisabusse ei kasuta

Lux Expressi rahvusvahelise äri juhi Rait Remmeli sõnul pole neil aastavahetuse reisijaid kunagi nii vähe olnud.

"Mina oma 15-aastase ajaloo jooksul ei mäleta sellist korda, kus detsembri keskel oli veel absoluutselt igale päevale pühadeperioodi jooksul vabu kohti bussides. Selles mõttes on olukord täiesti erinev, mis eelnevatel aastatel on olnud," ütles Remmel.

Rait Remmeli sõnul osutus määravaks keeruline piiriületus, mis võib Narvas kesta kuni kuus tundi, ja külm ilm, sest piiripunkti pääsemist peavad reisijad õues ootama. Umbes sama olukord on ka Kagu-Eestis.

"Narvas on ikkagi see aeg, mis läheb Peetri platsil ootamiseks, selleks et Eesti poole pealt täiskontroll nii piirivalve kui tolli poolt tehakse ja Luhamaal on samamoodi Vene pool hetkel pannud topeltkontrolli peale ja see võtab väga palju aega. Mida meie reisijad räägivad, on see, et need kes ennekõike Euroopast Venemaale oma sugulasi külastama lähevad, et nende aastas kolm, neli, viis reisi, mis nad vanasti on teinud, neid tehakse nüüd üks või kaks korda maksimum ja sellistes ebamugavates tingimustes inimesed lihtsalt lükkavad oma reisi edasi ja seda hetkel ei tee," rääkis Remmel.

Bussifirma Baltic Shuttle juhi Igor Pashchuki sõnul ei hakka ka nemad Peterburi ega Pihkva liinidele eelolevateks pühadeks busse lisama.

"Praegu on piiril keeruline olukord. Võrreldes mullusega on sõitjate hulk kaks korda langenud. Kuigi jõuludeks on meil kõik piletid müüdud, ei hakka me sel aastal lisabusse kasutama, sest piiril võivad tekkida suured järjekorrad. Praegu reisivad inimesed Venemaale vaid erandjuhul. Lihtsalt niisama Narva sõita, et piiril viis tundi järjekorras seista, selliseid soovijaid palju pole," rääkis Pashchuk.

Bussifirmade andmeil on enamik Venemaale reisijatest Euroopas ja mujal maailmas elavad Vene kodanikud või topeltkodakondsusega inimesed. Politsei- ja piirivalveameti andmeil ületas sügisel Narvas Venemaa suunal piiri kuni 1500 inimest ööpäevas, praegu umbes 1000.