Porošenko ERR-ile: me ei anna Ukrainast sentimeetritki ära

Sõdurid, kellega "Aktuaalse kaamera" võttegrupp rääkis, täidavad oma ülesandeid Harkivi oblastis, mõne kilomeetri kaugusel Venemaa piirist.

"Tööd jätkub. Siin lendab kõike: Shahede, FPV-sid, Mavicuid, "Tervitusi"," lausus Ukraina kaitseväelane Kast.

"Need siin on "Tervituse" tükid, teise nimega "Välk". Neid valmistavad Venemaal kutsekoolide õpilased ja koolilapsed," ütles Artjom.

Need isevalmistatud droonid ei kanna tihti isegi laskemoona. Nende ülesandeks on Ukraina õhutõrjet üle koormata, et päris droonid jõuaks oma sihtmärgini.

"Need on vaja alla lasta, enne kui need mõne linnani jõuavad. Kui neid linna kohal alla lasta, on see juba ohtlik. Meil on see isegi keelatud. Kui drooni tükid peaksid linna kohal alla kukkuma, võivad need kahjustada tsiviiltaristut ja inimesed võivad saada kannatada," rääkis Artjom.

Tagasiteel positsioonidelt kohtasime Ukraina endist presidenti Petro Porošenkot, kes jagas parasjagu väeosadele abi. Eriti torkas silma suur kogus üleantavaid rehve.

Endiselt presidendilt ja opositsiooniliidrilt otsustasime küsida mitte rehvide kohta, vaid rahuläbirääkimiste võimalusest.

"Territoriaalse terviklikkuse koha pealt me kompromissile ei lähe. Me ei anna oma maast sentimeetritki ära. Samamoodi ei tule kompromissi NATO-sse astumise koha pealt. Tahan tänada meie sõpru Balti riikidest, eriti just Eestist, kes on alati olnud Ukraina abistamisel eeskujuks," lausus Porošenko.

Praegusi võimulolijaid eelmine president ei kritiseeri. Kriitikaks läheb alles pärast võitu. No peaaegu.

"Kui mõned võimulolijad panevad raha, mis on mõeldud kaitseväe jaoks, kõrvale, siis me võiduni ei jõua. Võtame nad kohe vastutusele. Kui mõned ärimehed saavad riigilt raha, aga sõdurid rindel peavad ootama droone, miine, autosid, laskemoona kaheksa kuni kümme kuud, siis sellega me ei nõustu," ütles Porošenko.

Porošenko sõnul ei esinda enam parlamendis enamust omav erakond Rahva Teener tegelikku rahva tahet. Seaduse kohaselt aga sõjaajal valimisi läbi viia ei saa.

"Mina ja mu meeskond on seisukohal, et valimiste teemat me praegu ei puuduta. Kahjuks just võimulolijad räägivad mingite valimiste võimalikkusest. Meie asi on teha oma tööd – hambad ristis võiduni!" ütles Porošenko.