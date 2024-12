Tippkohtumine toob Tallinna NATO liidrid eesotsas Starmeriga

Esmaspäeval ja teisipäeval võõrustab peaminister Kristen Michal Tallinnas Ühendekspeditsiooniväe (Joint Expeditionary Force, JEF) riikide juhte, teiste seas tulevad tippkohtumisele Suurbritannia peaminister Keir Starmer, Hollandi peaminister Dick Schoof, Soome president Alexander Stubb ning Rootsi peaminister Ulf Kristersson. Nende turvalisuse eest hoolitseb 500 politseinikku ning tippkohtumise ajal on kehtestatud liikluspiirangud.

JEF on Ühendkuningriigi juhitav kaitsekoostööformaat, kuhu lisaks Eestile kuuluvad Holland, Läti, Leedu, Norra, Rootsi, Soome, Taani ja Island. Ühendekspeditsiooniväel on tähtis roll Läänemere piirkonna heidutus- ja kaitsehoiakus ning JEF-i raames välja töötatud kriisireageerimismeetmed täiendavad NATO tegevust.

JEF-i mõte on olla esmareageerija enne NATO artikkel 5 väljakuulutamist. Ühenduse moodustavad sarnaselt mõtlevad riigid, mis on valmis panustama kiiresti ja paindlikult erinevatesse operatsioonidesse humanitaarkriisidest kuni konventsionaalse sõjapidamiseni.

Tippkohtumise ajal on Tallinnas täiendavad liikluspiirangud

Parkimise piirangud. Autor/allikas: PPA

Turvalisuse tagamiseks on JEF-i kohtumisel Tallinna kesklinnas 16. ja 17. detsembril täiendavad liikluspiirangud ja lennukeeld.

PPA isikukaitse büroo juht Andris Viltsin selgitas, et politsei on nädala alguses Tallinnas väljas suurendatud jõududega, et tagada väliskülaliste ja linnaelanike turvalisus.

"Peamiselt mõjutavad piirangud liiklust kesklinnas Tartu maanteel, Vabaduse väljaku ja Rävala puiestee kandis ning vanalinnas Toompeal. Esmaspäeva õhtul ja teisipäeva hommikul, ajal mil väliskülalised kohtumistele liiguvad, võivad politseinikud ajutiselt muu liikluse seisata. Püüame seda teha võimalikult lühiajaliselt, kuid vaatamata sellele pealume autojuhtidel arvestada, et liikluses võib minna tavapärasest kauem aega," rääkis Viltsin.

Toompeal tuleb arvestada ulatusliku parkimise keeluga. 16. detsembril alates kella 15-st kuni 17. detsembril kella 15-ni ei ole lubatud parkida Piiskopi, Kohtu, Toom-Kooli ja Toom-Rüütli tänaval, Lossiplatsil ja Kiriku platsil.

"Toompeale on piiratud ka jalakäijate ligipääs – kohalikud elanikud ja seal töötavad inimesed pääsevad läbi, kuid turistidele ja uudistajatele jääb piirkond kohtumiste ajal suletuks. Kohalikud pääsevad ligi ka autodega, aga palume arvestada parkimiskeeluga ja neil, kes on harjunud oma autot nimetatud tänavatele jätma, leidma selleks ajaks mõne muu lahenduse," selgitas Viltsin.

Visiidi turvalisuse tagamisega on seotud ligi 500 politseinikku ja koostööpartnerit.

"Politseinikud selgitavad vajadusel täiendavaid piiranguid ning palume teha koostööd. Vanalinnas liikudes tasub kindlasti kaasa võtta ka isikut tõendav dokument ja arvestada, et politsei võib seda isiku tuvastamiseks küsida. Meie pingutus on sujuva liikluse ja avaliku korra tagamiseks," võttis Viltsin kokku.

Tallinna kohal kehtivad ka lennupiirangud

Lennupiirangud. Autor/allikas: Transpordiamet

Seoses JEF-i kohtumisega on 16. ja 17. detsembril Tallinnas piiratud ka lennukite/kopterite ja droonide lendamine Tallinna kohal.

Ajutine piiranguala EER730 20NM raadiuses Tallinna lennuvälja viitepunktist (592448N 0244957E) ja maapinnast kuni lennutasandini FL095 (9500ft AMSL standardrõhul ehk 2.9 km) kehtib ajavahemikul 16.12.2024 kell 10.00 (08:00 UTC) kuni 17.12.2024 kell 18.00 (16:00 UTC).

Keelatud on kõik VFR-lennud, IFR-treeninglennud ning mehitamata õhusõidukite lennud.