Valgamaal asuv nõukogudeaegne tuumaraketibaas on muutunud jõulumaaks

Kunagine kinnine ja salajane tsoon ehk Nõukogude Liidu aegne tuumaraketibaas Valgamaal on ärganud uuele elule – omanikel on plaan baasi kirka ajalooga tutvumiseks luua muuseum, kuid praegu on baas ehitud jõulurüüsse.

Valgamaal praeguse Valga valla aladel asub pikalt tühjana seisnud Nõukogude Liidu aegne tuumaraketibaas. Külma sõja ajal olid just Vilaski baasist raketid suunatud nii Pariisi kui ka Londoni poole. Raketid nimega R-12U toimetati baasi reisivaguni väljanägemisega alustel – ikka seetõttu, et luure rakette ei avastaks.

"Need raketid olid väga suured, 22 meetrit pikad ja kandsid endas tuumalõhkepead, mis oli omakorda 70 korda võimsam kui Hiroshima plahvatus," rääkis raketibaasi üks omanikest Rain Aunapu.

Ühtegi raketti baasist siiski Londoni või Pariisi suunas välja ei lennutatud.

Pärast Nõukogude Liidu kokkukukkumist kasutati angaari mõnda aega ka kartulihoidlana. Praegused omanikud ostsid mahajäetud paiga poolteist aastat tagasi – visioon on luua n-ö põrandaalune kultuurikeskus, aga veel detailsemalt tutvustada ka paiga ajalugu.

"Oleme otsinud erinevaid dokumente ja pilte arhiividest ja CIA-st oleme leidnud vanad dokumendid, kus vanasti luurati seda baasi õhust. Aasta oli 1964, veebruar. Seal on säilinud täiesti aerofotod, mis on tehtud siit, lisaks on ka seal baasi info ja plaan, mis kajastab seda, mis siin kõik toimus," selgitas Aunapu.

Ka praegu on endises raketibaasis väga saladuslik maailm – see on kasutusel jõuluvana ühe koduna.

"Mulle meeldivad sellised peod, mida korraldada ja Rainil tuli mõte, et teeme lastele ka midagi põnevat. Ja tegelikult täiskasvanutel on ka siin ju väga äge," ütles raketibaasi üks omanikest Hennri Kirt.

Jõulumaal on oma koha teiste hulgas leidnud ka üks vanem uunikum. Kas see on ka jõulumehe saan, jääb praegu saladuseks.

"Aastaarvude poolest see sobib siia. Tuli selline pakkumine, et on võimalik selline auto saada ja mõtlesime, et see on äge. See sõidab, me proovime veel seda natukene remontida, et saaks tuld kustutama minna, kui tõesti kuskil mets peaks põlema minema," rääkis Kirt.