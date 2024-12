Saksamaa ärikliima halvenes detsembris veel

Ifo instituudi igakuine äriusalduse indeks, mis põhineb umbes 9000 firma küsitlemisel, langes novembri 85,6 punktilt 84,7 punktile detsembris. Analüütikud olid prognoosinud detsembri tulemuseks 85,5 punkti.

Saksamaa majandusel läheb üha halvemini ning riigi majandus langeb tänavu teist aastat järjest. Bundesbank kärpis hiljuti Saksa 2025. aasta majanduskasvu prognoosi ning hoiatas, et võimalik kaubandussõda USA-ga võib viia riigi majanduse hoopis langusesse.

Hiljuti kukkus kokku veel ka Saksa valitsus ning riigi poliitilised jõud elavad juba ennetähtaegsete valimiste ootuses. Valimised toimuvad veebruaris ning nende keskseks küsimuseks saab valik, kuidas riigi majandus stagnatsioonist välja tuua.

"Saksamaa majanduse nõrkus on muutunud krooniliseks. See on pikka aega seisnud paigal, nii, et järgmine valitsus peab seadma prioriteediks majanduskasvu," ütles Ifo president Clemens Fuest.

Bundesbanki president hoiatas eelmisel nädalal, et Saksamaa majandus võitleb struktuuriliste probleemidega. Energiamahukad tööstussektorid ägavad kasvavate kulude all, lokkav bürokraatia pärsib samas väikeettevõtlust, kõva konkurents Hiinast vähendab autotootjate kasumit.