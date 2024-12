Eesti juudi kogukonna esinaine: loodame, et olukord leiab lahenduse

Eesti juudi kogukond loodab, et Eesti kunstiakadeemia muudab oma vaadet koostööle Iisraeli ülikooliga ja see situatsioon leiab lahenduse, ütles Eesti juudi kogukonna esinaine Alla Jakobson.

On võimatu, et Eestis Iisraeli kõrgemate haridusasutustega nii käitutakse, ütles Jakobson.

"Siin peab olema teine vaade selle peale. Õppimine on õppimine ja ajalugu on ajalugu. Eesti teab täpselt, mis on juudi kogukonna ajalugu Eestis," sõnas Jakobson.

"Eesti on meie kodu ja me tahame tunda ennast siin turvaliselt," sõnas Jakobson.

Jakobson ütles, et ta ei tea, mis põhjustel EKA koostöö Iisraeli ülikooliga lõppes.

"Aga kui see oli poliitilistelt põhjustel ja põhjusel, et Iisrael on sõjas, siis see on lubamatu," lisas Jakobson.

Eestil ja Iisraelil olid head suhted ja need ei peaks nii lõppema, lisas Jakobson.

Eesti juudi kogukond väljendas nördimust ja kutsus EKA otsust hukka mõistma

Eesti juudi kogukond tegi teisipäeva õhtul avalduse, milles väljendati nördimust ja sügavat kahetsust EKA otsuse üle lõpetada koostöö Iisraeli ülikoolidega.

Kogukond lisas, et nad jälgivad murelikult antisemitismi ilmingute kasvu Eestis, mis on avalikus ruumis ja ühiskondlikes institutsioonides muutunud üha märgatavamaks.

Samuti väljendati avalduses pettumust haridus- ja teadusministeeriumi tegevusetuse üle.

Avaldus täismahus:

"Eesti Juudi Kogukond väljendab nördimust ja sügavat kahetsust Eesti Kunstiakadeemia (EKA) otsuse üle lõpetada koostöö Iisraeli ülikoolidega. Otsuse näol on antud murettekitav signaal, mis õõnestab Eesti ja Iisraeli akadeemilisi ning kultuurilisi sidemeid. Samuti on otsus vastuolus akadeemilise vabaduse, rahvusvahelise teadmiste vahetuse ja kultuuri dialoogi põhimõtetega ning Eesti riigi poolt 2007. aastal IHRA antisemitismi definitsiooni allkirjastamisel võetud kohustustega.

Jälgime murelikult antisemitismi ilmingute kasvu Eestis, mis on avalikus ruumis ja ühiskondlikes institutsioonides muutunud üha märgatavamaks. EKA otsus on üks mitmest viimase aasta jooksul, mis süvendavad eelarvamusi ja loovad ohtliku keskkonna, kus antisemitismi ilmingud muutuvad vastuvõetavaks. See on lubamatu kaasaegses demokraatlikus ühiskonnas, mis peab olema vaba diskrimineerimisest, põhinema sallivusel ja vastastikusel austusel.

Samuti väljendame pettumust haridus- ja teadusministeeriumi tegevusetuse üle, ajal mil meie lääneliitlaste haridusministeeriumid on antisemitismi teadvustanud ning astunud otsustavaid samme probleemiga tegelemiseks. Ülimalt kahetsusväärne on meie hinnangul välisministeeriumi positsioon seoses Iisraeliga, mis ei loo eeldusi edasisteks sammudeks, vaid õõnestab koostöö ja vastastikuse mõistmise aluseid. Iisraeli ülikoolid kuuluvad maailma juhtivate akadeemiliste teadmiste ja innovatsiooni keskuste hulka ning koostöö katkestamine Iisraeli haridusasutustega kahjustab Eesti kui progressiivse ja avatud riigi mainet ning omab negatiivset mõju Eesti teadustöö kvaliteedile

Eesti Juudi Kogukond jätkab kindlat võitlust kõikide antisemitismi ja diskrimineerimise ilmingute vastu, seistes avatud suhtluse, sallivuse ja rahvusvahelise koostöö põhimõtete eest asutustega, kes jagavad demokraatlikke väärtusi ja austust inimõiguste vastu.

Eesti Juudi Kogukond kutsub kõiki Eestis elavaid inimesi üles hukka mõistma EKA otsuse ning toetama kogukonna avaldust. Vaikimine sellises olukorras on samaväärne diskrimineerimise ja antisemitismi heakskiitmisega. Me oleme veendunud, et akadeemilised ja kultuurilised sidemed peaksid jääma väljapoole poliitilist poleemikat ja ideoloogilisi eelarvamusi.

Kutsume haridus- ja teadusministeeriumi ning välisministeeriumi üles astuma otsustavaid ja konkreetseid samme olukorra parandamiseks Eestis ja täieliku koostöö taastamiseks Iisraeliga. Samuti avaldame tänu kõigile aktiivsetele Eesti elanikele, kes ei jää ükskõikseks ning võtavad mõistliku ja tasakaalustatud kodanikuhoiakuga selge seisukoha, mis ei luba antisemitismi ühelgi kujul."

EKA avaldas selgituse

EKA avaldas teisipäeval selgituse Iisraeli ülikooliga Erasmus+ üliõpilas- ja õppejõudude vahetuslepingu peatamise kohta öeldes, et otsuse taga on soov säilitada akadeemias turvaline töö- ja loomekeskkond.

"Esmaspäevast levib meedias info EKA otsuse kohta peatada leping Iisraeli ülikooliga. Keerukate rahvusvaheliste ja majasiseste meeleolude valguses otsustati viimane Iisraeliga kehtiv Erasmus+ leping peatada. Hetkel puuduvad EKA-l toimivad partnerlussuhted nii Iisraeli kui ka Palestiina ülikoolidega," teatas EKA avalduses.

EKA esindaja sõnul, et ligi 200 Erasmus+ partneriga Eesti Kunstiakadeemia on teinud koostööd ülikoolidega nii Iisraelis kui ka Palestiinas ja tunneb kaasa kõigile, kes kannatavad praeguses sõjas.