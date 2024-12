Justiitsministeerium muudaks kohtupidamist avalikumaks

Justiitsministeerium soovib muuta praegust olukorda, kus jõustumata kohtulahenditega tutvumise võimalus puudub. Samuti saavad selgemaks reeglid, kuidas on võimalik näiteks ajakirjanikel tutvuda kohtutoimikutega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Varasemalt oli palju probleeme ka ajakirjanikel sellega, et kuidas nad saavad taodelda kohtutoimikutega tutvumist. Nüüd on see reguleeritud selgemalt," ütles justiitsministeeriumi kohtute talituse juhataja Eneli Kivi.

Eelnõu järgi tuleb esitada toimikuga tutvumiseks taotlus ja kui kohus keeldub, on võimalik esitada kaebus. Reeglid kehtestatakse isikuandmete kaitseks.

"Süüdistatavate isikuandmed ei ole varjatud Aga tunnistajate ja kannatanute isikuandmed on varjatud ka edaspidi," sõnas Kivi.

Tallinna ringkonnakohtu esimees Kristjan Siigur ütles, et oluline on avalikustamise juures kaitsta kohtusse pöördujate isikuandmeid.

"Kohtulahendite avalikkuse mõte on eelkõige see, et oleks näha, milline on kohtu praktika ja mida põhimõtteliselt mingit laadi vaidlustes otsustatakse. Ja see, kes olid need konkreetsed inimesed ja veel vähem see, kus nad elavad ja rääkimata terviseandmetest ja muudest delikaatsetest andmetest, neid ei ole vaja avalikkusel teada," rääkis Siigur.

Endine justiitsminister Urmas Reinsalu Isamaast ütles aga, et nimede ja andmete ülemäära umbisikuliseks muutmine kaotab avalikustamise mõtte. Reinsalu sõnul kulutab isikuandmete toimikutest välja korjamine ka paljude inimeste tööaega.

"Ma arvan, et avalikustamine on kooskõlas põhiseaduse mõttega, aga selle avalikustamise juures tuleb õiguspoliitiline valik teha. Kui avalikustatakse, siis avalikustatakse. Kui on selline, et on meil lihtsalt A4-d sisuliselt mustaks tehtud teksti, siis ma olen skeptiline selle näiva avalikustamise väärtsute osas," lausus Reinsalu.

Advokatuuri menetlusõiguse komisjoni esimees, vandeadvokaat Martin Raude ütles, et vältida tuleks seda, et kohut hakatakse pidama paralleelselt nii kohtusaalis kui ka avalikus ruumis. Raude hinnangul ei vaja senine kord muutmist.

"Senine kord, kus on avalikustatud ainult jõustunud lahendid, on seni toiminud. Kui jätta kõrvale selline meedia tungiv soov näha kaugemale kui jõustunud lahendid, siis muud põhjust jõustumata lahendite avalikustamiseks minu arvates tegelikult ei ole," rääkis Raude.

Justiitsministeeriumis valminud eelnõu jõuab lähiajal valitsusse ning siis hakkab seda arutama riigikogu.