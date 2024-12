Paljud tootmisettevõtted panid pühade tõttu töö uue aastani pausile

Sami tsehhis kustutatakse tuled ära reede õhtul ja põlema pannakse need uuesti 30. detsembri hommikul, sest kogu tsehh läheb jõulupuhkusele.

"Otsuse oleme teinud sellepärast, et meie suuremad koostööpartnerid puhkavad samadel aegadel. Oleme puhkused sünkroniseerinud ja selliselt ei teki meil tarnetega häireid," ütles Sami tootmisjuht Hendrik Varblane.

Sami toodab teehooldusseadmeid ja praegu on tootmises kõige kiiremad ajad. Sellegipoolest ei ole aasta lõpus mõistlik teatud tööetappe töös hoida, Varblase sõnul on oluliselt odavam ja kasumlikum kogu tehas pühade ajaks sulgeda. Päris uue aastani puhata ei saa, sest tööd on tänavu nii palju ja nii tuleb 130 töötajal ikkagi enne aasta lõppu ametisse tulla.

Kui Saue tehases minnakse kollektiivpuhkusele, siis Türi-Alliku Konesko tehases, kus valmistatakse kraanadele mootoreid, tehti töö ette ära.

"Meil on õnneks tootmismahtude ja tellimustega kõik hästi, tellimusi on, tööd on. Sel põhjusel me tegimegi tööpäevad ette, et oleksid kliendid rahul, oleksid tellimused õigel ajal välja saadetud," lausus Konesko tootmisjuht Almar Paimla.

Kuna kollektiivpuhkus polnud võimalik, siis nii said 55 töötajat ikkagi vaba nädala.

"Minu arvates on see täitsa mõistlik, sest siis saab terve nädala vabaks. Miks mitte mõned päevad natuke rohkem pingutada. Ühe nädala tegime iga päev tund aega kauem ja ühel laupäeval tegime terve tööpäeva ja saimegi tehtud," lausus Konesko operaator Holger Järva.

Tartus tegutsev Torm Metall on aastaid aasta lõpus olnud kollektiivpuhkusel ja seda väga lihtsal põhjusel – lühikese aja jooksul on mitu nii-öelda punast päeva ja neile eelnevad poolikud tööpäevad ei ole väga efektiivsed.

"Kuna riigipühad puhkuse alla ei lähe, siis tegelikult see võit on selles, et puhkust kulub vähe ja inimesed saavad pika vaba aja. See on selle puhkuse põhiline mõte," ütles Torm Metalli juhatuse liige Oskar Kilk.

Sõltuvalt kalendrist antakse ettevõttes teinekord vabu päevi ka teiste riigipühade eel, mullu näiteks oli tasustatud vaba päev esmaspäeval 19. augustil ja nii said inimesed neli vaba päeva järjest.