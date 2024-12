Kanada peaminister tegi valitsuses suuri ümberkorraldusi

Otsus valitsusremonti teha sündis pärast kaootilist nädalat Ottawas, mille tõmbas käima asepeaminister Chrystia Freelandi ootamatu tagasiastumine.

Freeland läks tülli Trudeau'ga viiside üle, kuidas vastata Trumpi ähvardustele kehtestada ulatuslikud tollimaksud Kanadast USA-sse veetavatele kaupadele.

Trudeau asus Freelandi lahkumise järel oma nõunikega põhjalikult aru pidama, teadete kohaselt muretseb ta oma poliitilise tuleviku üle. Üha valjemaks on muutunud ka üleskutsed tagasi astuda enne valimisi, mis kavakohaselt leiaksid aset 2025. aasta oktoobris, kuid mis tõenäoliselt võivad aset leida märksa varem.

Reedese valitsusremondi käigus määrati ametisse kaheksa uut ministrit kokku 35-liikmelises kabinetis, just nende asemele, kes on märku andnud, et ei kavatse valimistel uuesti kandideerida.

Freeland, kes astus tagasi ka rahandusministri kohalt, ütles, et tema kavatseb järgmisel aastal kandideerida.