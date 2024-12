Riik annab kuus miljonit eurot liikumisõpetuse ja loodusainete õpetamiseks

Ministeeriumi üldhariduspoliitika osakonna juhata Ülle Matsini sõnul on tegu terve aasta jooksul ette valmistatud investeeringuga, mis jaguneb kahe valdkonna vahel võrdselt. Loodusainete õpetamisse investeerimise puhul sai otsustavaks vähene erialaekspertide järelkasv.

"Loodusainete õppesse sisenemiseks on eelduslikult oluline, et õpe oleks koolis ajakohaselt läbi viidud, sest vastasel juhul meil ei ole enam õppijaid, kes lähevad ülikooli seda valdkonda õppima," selgitas ta.

Käimasolevast aastast kehtib koolides uus liikumisõpetuse ainekava, mille täitmine vajab samuti riigi tuge. Üks uue liikumisõpetuse ainekava väljatöötaja ning Tartu Ülikooli kehalise kasvatuse didaktika lektor Maret Pihu sõnas, et tegu on vajaliku investeeringuga, mida kinnitavad koolide seas läbi viidud küsitluse tulemused.

"Üle 80 protsendi ütles, et neil see vajadus on ning eriti kui me mõtleme, et uus ainekava seab koolidele vahendite osas uusi väljakutseid, siis see on täiesti arusaadav tulemus," ütles Pihu.

Koolijuhid on toetuse üle tänulikud, kuid leidub ka neid, keda muudavad ministeeriumi otsused nõutuks. Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi direktor Ott Ojaveer tõdes, et praegusel ajal tuleks toetada hoopis inimesi.

"Mina kooli direktorina kindlasti ei väärtusta mitte asju, aga ma väärtustan absoluutselt inimesi. Ehk kõigepealt tuleb maksta õpetajale head palka ja alles seejärel vaadata, kas mingeid asju on kooli vaja," rääkis Ojaveer.

Ministeeriumi osakonnajuhataja Matsini arvates aitab investeering parandada nii õpetajate töötingimusi kui ka hariduse kvaliteeti.

"Mina arvan seda, et kui õpetajal on sellised õppevahendid, millega ta saab lahedalt õppetööd läbi viia, siis see on õpetajale ka hea. See parandab tema töötingimusi ja ta saab enda õppetegevusi mitmekesistada. See ei ole selline investeering, mis ei oleks üldse inimestega seotud. Minu meelest on see otseselt õpetaja töötingimuste ja tema töö mõnusamaks muutmisega seotud," kaitses ta otsust.

Koolipidajatel on taotluse esitamiseks aega 23. detsembrini. Saadud toetus tuleb ära kasutada järgmise kalendriaasta jooksul.