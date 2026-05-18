2027. aasta suvest ei saa Cambridge'i eksamit enam tasuta teha

Üheks kohustuslikuks gümnaasiumi riigieksamiks on inglise keele eksam, mida saab asendada rahvusvaheliste keeleeksamitega, mis läbitud vähemalt B1 tasemel. Alates 2027. aastast suvest ei saa aga õppurid enam tasuta sooritada Cambridge'i ehk CAE keeleeksamit.

Üks populaarsemaid valikuid on olnud inglise keele riigieksami asendamine Cambridge'i ehk CAE eksamiga. Praegu on riigil veel kehtiv hankeleping, mis on võimaldanud CAE eksamit teha õppuritel tasuta. Hankeleping lõppeb aga 2027. aasta suvel ja pikendada seda plaan ei ole.

"Me ei hakka uut hankelepingut tegema, vaid me naaseme selle, enne hankelepingut kehtinud korra juurde, kus kõik, kellel on vaja olnud seda Cambridge'i eksamit sooritada, pääsevad sellele ligi, aga ta on tasuline," ütles haridus- ja teadusministeeriumi kesk- ja kutsehariduse osakonna juhataja Ülle Matsin.

Matsini sõnul on otsus seotud kärbetega – viie aasta pikkune hankelepingu periood maksis veidi üle 1,9 miljoni euro.

"Meil on olnud viimaste aastate jooksul vaja teha väga karme kärpeotsuseid. 14 protsenti on neid õpilasi, kes on tagasisides öelnud, et neile on olnud selle eksami tegemisest kasu. Nende hulgas on tõenäoliselt mõnevõrra vähem neid, kes päriselt vajavad seda keeletunnistust kuskil rahvusvahelises ülikoolis edasiõppimiseks," ütles Matsin.

Tartu Jaan Poska gümnaasiumi näitel tegi sel aastal inglise keele riigieksamit alla poole abiturientidest, enamus tegi CAE eksami ja seda juba 11. klassis. Koolijuhi Mari Roostiku sõnul hakkab CAE eksami tasuta tegemise võimaluse kadumine mõjutama ka gümnaasiumite võimet korraldada inglise keele riigieksamit.

"Siin peaks HTM korraliku analüüsi tegema. Meie koolis on 200 õpilast, aga me loome riigigümnaasiume, kus on 350 õpilast. Kuidas nad korraldavad ära selle lühikese aja jooksul suulise eksami, kui ei ole põhikooliõpetajaid abiks. See saab kindlasti olema ülikeeruline, kui 2028 enam CAE-d ei ole," prognoosis Roostik.

Matsini sõnul on võimalus ka tulevikus jätkuvalt hajutada eksamitegijaid ehk soovi korral saab inglise keele riigieksami sooritada juba 11. klassis.

"Me oleme arendamas oma eksameid ka selleks, et kui me läheme e-eksamitele üle, siis võiks olla ka talvine võimalus. See on tuleviku teema, aga see on kindlasti ka üks variant."

Matsin lisas, et tõenäoliselt suureneb ka teiste rahvusvaheliste eksamite tegemise osakaal.