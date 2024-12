Eesti ekspordib Jaapanisse aastas 80 000 käsitööpäkapikku

Päkapikk on puust ning tekstiil ja karvad on ümber ning ta tekib käsitööna. Käsitöö on kallis, kuid aastas toodetakse 200 000 päkapikku. 80 000 rändavad Jaapanisse. Jaapanlaste seas tundub käsitöö hinnas olevat, kuid neil on omamoodi ettekujutus päkapikust.

"Näiteks jaapanlastelt tuli tellimus – mustad päkapikud. Kuldsed vildist niidid on küljes, aga nad on üleni mustast vildist. Nüüd oli Valentini tellimus – pruuni värvi. Meie jaoks on see teistmoodi. (Meie päkapikk on) ikka punane," lausus päkapikumeister Tiina Roosileht.

Käsitööpäkapikkude elu algas 2003. aasta märtsis kunagise Salvo suveniiritootmise tuules. Päkapikud tõrjusid välja korstnapühkijad ja kokad. Päkapikkude ihu valmistamise puit tuleb Avinurmest. Kohapeal puuritakse kehaõõnsused kaela ning jäsemete tarvis.

Riided õmmeldakse selga USA, Poola, Rootsi ja Saksamaa kangast.

"Sest Eestis ei ole lihtsalt kangast võtta. Eestis saad meetri kangast. Aga tehaseid meil ei ole, me peame tehasest tellima," ütles päkapikumeister Monika Polma-Nikitin.

Päkapikkude Eesti puust ja importtekstiilist keha on täis huumorit. Selle panevad sinna nende tegijad. Päkapikud kutsuvad mängima – ka täiskasvanuid. Päkapikud on ka rahuvalvajad. Juhtus selline lugu, et peres tekkis tüli ja päkapikud aeti vihaga pikali. Tekkis küsimus – milles nemad süüdi on? Tüli vaibus, päkapikud tõsteti püsti.