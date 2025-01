Analüütik: eksport jätkab kasvu, kuid aeglaselt

Aastatagusega võrreldes eksporditi novembris Eestist kolm protsenti rohkem kaupu ehk kokku 1,6 miljardi euro eest. Kasvu vedasid puidutooted ja teravili.

Eksport on olnud kasvutrendis alates juulist, samas kasvu taga on suuresti madal võrdlusbaas, sest enne seda oli eksport pikalt selges languses. Veel aasta alguses olid kahekohalised langusnumbrid.

Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina hinnangul on eksportivate ettevõtete jaoks hullem möödas ja ka alanud aastal on oodata kasvu, aga taastumine ei tule kiire.

"Eksporti väga palju mõjutab välisnõudlus ja see peaks sel aastal tulema mõnevõrra parem. See ei tule väga tugev, aga see määrab ikkagi ära selle, et eksport peaks sellel aastal kasvama," ütles ta.