Tallinna Kadaka puiestee viadukt jääb liiklejatele suletuks vähemalt suveni

Selle aasta juulis algas Tallinnas Kadaka puiestee viadukti ehitus, mis peaks kestma kuni ülejärgmise aastani. Algselt plaanis linn viadukti liiklusele avada selle aasta lõpus ning järgmise aasta kevadel jätkata asfalteerimis- ja haljastustöödega.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Elari Udam ütles ERR-ile, et viadukti ehitustööde käigus ilmnes ootamatusi, mille tõttu ei saa viadukti aasta lõpus avada.

"Kui aasta alguses sai ehitajaga tehtud graafikuid, siis ehitaja oli küllalt optimistlik oma vahetähtaja osas," lausus Udam. "Tööde käigus ilmnes ootamatusi, mida ma ei oska küll täpsustada. Aga nüüd aasta lõpus ütles, et kahjuks ei ole ta võimeline seda aasta lõpuks liiklusele avama."

Udam ütles, et talvel ei ole võimalik ehitustöödega jätkata ning tööd jätkuvad kevadel. "Kevadel saab uuesti ehitama hakata ja siis selgub, mis töid seal on vaja teha, et ka liikluse avada."

"Meil on lootus, et ehitus saaks valmis ikkagi järgmise aasta suvel," lisas Udam.

Vahetähtaja edasilükkumine tema sõnul lõpptähtaega ei mõjuta.

"Lõpptähtaeg on alles 2026. aasta veebruaris. See tähtaeg peaks ikkagi paika jääma ja me lihtsalt loodame, et ehitaja ise ka on huvitatud võimalikult kiiresti ehitama," sõnas Udam.

Ehitustööde ajal on liiklusele suletud Kadaka puiestee lõik Kalda tänava ja Tähetorni ristmiku vahel. Nõmmelt Mustamäele liikudes soovitab linn kasutada Tammepärja, Särje ja Tähetorni tänavat. Samas on tagatud ligipääs Kalda tänava elanikele ja ettevõtetele terveks ehitusperioodiks.

Ümbersõidule on suunatud bussid number 10, 20 ja 20A, mis liiguvad Tähetorni tänava, Pärnu maantee, Kalda ja Hommiku tänava kaudu.

Viadukti ehitab Atemo OÜ ja ehitus läheb lepingu järgi maksma 1,85 miljonit eurot, millest ligi 134 000 tuleb vee- ja kanalitsatsioonitrasside ehitust kaasfinantseerivalt Tallinna Veelt. Summadele lisandub käibemaks ja tööde tähtaeg on 3. veebruar 2026.

Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (RE) rääkis möödunud suvel linnavalitsuse pressikonverentsil, et Kadaka puiesteele on uut viadukti vaja ehitada tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) nõudmisel.