ERR USA-s: Washingtoni Kapitooliumi jõulupuu toodi Alaskalt

Ameerika Ühendriikide kongressi ees kõrgub riigi üks tähtsamaid jõulupuid. Igal aastal kingib üks osariik pealinnale jõulukuuse, tänavu on puu välja valitud Alaskalt. Washingtoni jõudmiseks läbis see pika teekonna, kokku ligi 7500 kilomeetrit maad ja merd mööda.

Naaberosariigist Marylandist Kapitooliumi jõulukuuse juurde pilti tegema tulnud Andrea sõnas ERRile, et veel septembris külastas ta Sitka linna Alaskal, kust kuusk pärit on.

"Nad olid seal nii uhked ja rääkisid, et nende puu on Kapitooliumile tulemas. Seega tahtsime seda vaatama tulla. Kuid igal aastal meeldib meile siia tulla ja pilti teha. Ja see on väga tore, kuidas kuusekaunistused esindavad Alaskat," lausus Andrea.

Puu otsas ripuvad kaluripaadid, karud, kalad ja põdrad ehk kõik, mis Alaskale mõeldes pähe torkab. Kuuse ehtimine on igal aastal osariigi laste kanda, puule on riputatud 5000 käsitööna valminud jõuluehet. Õhtupimeduses valgustavad jõulupuud veel 5000 tulukest.

Pennsylvania osariigist pärit Pete sõnas, et laste meisterdatud ehted annavad Alaska olemust hästi edasi.

"Mulle need meeldivad, viibin ise palju aega õues, olen jahimees. Need ehted on kõik ükshaaval valmistatud, 1400 last üle Alaska saatsid need siia. Need on päriselt ka käsitsi tehtud, mis on väga tore," lausus Pete.



Valge Maja jõulupuu on pealinna jõudnud aga hoopis lähemalt, kõrvalosariigist Virginast. Seda ümbritsevad väiksemad kuused, mis esindavad igat Ameerika Ühendriikide osariiki. Nii käiakse kuuselabürindis oma koduosariigi kuuse najal pilti tegemas. Nii ka Virginia osariigis elav Christin.

"Meile meeldib siia tulla, meile meeldib näha erinevaid jõulupuid. Oleme elanud paljudes osariikides, kuna mu abikaasa töötas sõjaväes ja erinevate puude ees on lõbus pilti teha," lausus Christin.

Nii kapitooliumi kui ka Valge Maja jõulupuu on huvilistele vaatamiseks säramas 1. jaanuarini.