Politsei on pidanud pühade ajal ohjeldama perevägivalda

Pühad on olnud politsei vaates töised, kuid suuremate vahejuhtumiteta. Tooni on andnud lähisuhtevägivald ja joobes juhid.

"Suures pildid saame öelda, et kui jõulud peaksid pakkuma inimestele rõõmu, siis on olnud mitmeid juhtumeid, et pere väikseimad, lapsed ja noored, on pidanud kutsuma politsei, sest vanemad tülitsevad. Kindlasti on seal põhjuseks alkohol ja siis hakatakse arusaamatusi lahendama vägivallaga," rääkis politsei- ja piirivalveameti vanemkomissar Marit Abram.

Alates 23. detsembrist on politseile teada antud 118 perevägivalla juhtumist. Vägivalda tuleb ette pereliikmete, tuttavate ja naabrite vahel.

"Oluline on inimeste sekkumine. Kui kuulete kahtlast tegevust, lärmi, andke sellest politseile teada," ütles Abram.

23. detsembrist on juhtunud viis inimkannatanuga liiklusõnnetust.

"Kõige traagilisem neist oli 23. detsembri hilisõhtul, kus hukkus 20-aastane noormees. Esialgse info põhjal oli avarii põhjustanud osapool joobes. Noormees, kes hukkus, istus kaine juhtimisõigusega inimese autos," rääkis Abram.

"Samuti oleme tuvastanud 75 joobes autojuhti. Samas oleme teinud kontrolle kokku 23 000, seega joobes juhtide osakaal on väike, mis on meile rõõmustav," ütles Abram.