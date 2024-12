Päästeametile teeb muret Eestis keelatud pürotehnika levik

Aasta viimased päevad on ilutulestikukauplustes vaieldamatult kõige kiirem aeg. Tulepoe juhataja Anton Babenko ütles, et kuigi ajad on keerulised, siis ilutulestiku pealt raha naljalt kokku ei hoita. Ostetakse ju emotsioone.

"100, 50, 150, mõni isegi 150 euroga ostab. Need inimesed, kellele meeldivad ilutulestikud, kindlasti panustavad sellesse temaatikasse nii palju kui nad tahavad," rääkis Babenko.

Samas on muutunud inimeste soovid. Paar aastat tagasi pakkus kauplus ka vaiksemini plahvatavaid rakette, kuid krõbedama hinna tõttu neile ostjaid lihtsalt ei jagunud.

"Praegu on tendents selline, et ilutulestikud lähevad kiiremaks. Keegi ei viitsi vaadata kolm-neli minutit, vaid pigem minut kuni kaks või kaks ja pool – need, mis on kallimad juba. Kiiremini, intensiivsem ja ilusad värvid," selgitas Babenko.

Aga kas üldse peaks aastavahetusel rakette laskma, selles küsimuses jagunevad inimesed kaheks.

"Mõttetu raharaiskamine. Võib minna vanalinna või teistesse kohtadesse, kus tihti juhtuvad kõik need olukorrad, nagu eelmisel aastal laser-show," ütles Sten.

Helle ja Reet ei poolda ilustulestiku laskmist loomade pärast.

"Loomade pärast ja raharaiskamise pärast ka. Ei ole vaja ju õhku lasta," ütles Reet.

"Põhiline ikka loomade pärast," sõnas Helle. "Meil on koer ja ta on paanikas iga kord," lisas Reet.

"Osta muidugi. /.../ Ma sõidan maale, seal on võrdlemisi pime, aga oleks väga hea teha ilutulestikku," ütles Sergei.

Viimastel aastatel on aga sagenenud välismaistest internetipoodidest Eestis keelatud paugutite ja muu pürotehnika ost. Maksu- ja tolliamet hävitas neid tänavu ainuüksi novembris ja detsembris enam kui 15 000 tükki.

Liikvel olevad raketid teevad muret ka päästeameti demineerijatele.

"Inimesed kasutavad pürotehnikat, kus peal on näiteks mingi võõrkeelne jutt ja vaevalt, et nad aru saavad, kuidas seda üldse ohutult kasutada. Ehk sellist põrandaalust – kui nii võib öelda – pürotehnikat on meie turule järjest rohkem ja rohkem siginenud," tõdes päästeameti demineerimiskeskuse nõunik Arno Pugonen.

Pugonen soovis päästeameti poolt inimestele rahulikku ja ohutut aastavahetust.

"Demineerijad on natuke teise valdkonna inimesed ja ma siin jätaks need meie soovid mõneks teiseks korraks," lisas Pugonen naerdes.