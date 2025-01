Riik paneb koolidele kohustuse korraldada nutiseadmete kasutamist

HTM nõustus nende poole pöördunud aktivistide murega, et nutiseadmete ülemäärane kasutus kätkeb endas mitmeid riske nii vaimsele kui ka füüsilisele tervisele ja arvestab seda ka uues määruse, mis muudab tervishoiunõudeid haridusasutustes.

"Oleme koostöös sotsiaalministeeriumiga uuendamas tervisekaitsenõudeid koolidele ja nende päevakavadele ning kavandame seal ka nutiseadmete kasutamise piiritlemist," lausus HTM-i üldhariduspoliitika osakonna juhataja Ülle Matsin.

Matsini sõnul on HTM analüüsinud teiste riikide regulatsioone, samuti senist praktikat, ja on jõudnud tõdemuseni, et üleriiklik ühetaoline keeld poleks asjakohane ega aitaks soovitud eesmärki saavutada.

"Püüdes seada täielikku keeldu ainult koolis, on praktikas seadmete kasutus liikunud ühest ajaaknast teise ja hoopis veelgi suurenenud. Mitme riigi kogemused kinnitavad, et nutiseadmete kasutamine on koolides sõltuvalt earühmast mingis mahus asjakohane õppetöö osa ning seega õppetöös vajalik," sõnas Matsin.

Matsin kinnitas, et HTM kavatseb nutiseadmete kasutamisel kehtestada koolidele kohustuse korraldada seadmete kasutamine kooli tasemel.

"Loodame, et akti kehtestamise ajaks on võimalik anda ka tervise seisukohast põhjendatult ohutusse mahtu jäävad soovitused earühmade kaupa. Selle põhjuseks on soov, et koolid töötaksid plaanitavad reeglid läbi oma lapsvanemate, hoolekogu ja pidajaga ning nii tekiks laiapindsem arusaam ja kokkulepe seadmete piiranguteta kasutamise ohtudest," sõnas Matsin.

Sotsiaalministeerium samal seisukohal

Terviseminister Riina Sikkut sõnas vastuses aktivistidele, et ministeerium peab ühelt poolt arvestama laste ja noorte huvidega, teiselt poolt aga kaaluma ka kogu Eesti ühiskonna huvisid ja vajadusi ning pakkuma paindlikke lahendusi.

"Inimõiguste Instituudi hinnangul on internet üha olulisemaks vahendiks

inimõiguste tagamisel. Ka on paljud õppematerjalid ning koolitööd

toetavad vahendid liikunud veebikeskkonda ning tõenäoliselt liigub neid tulevikus sinna aina enam. Seega ei ole lauskeelustamine jätkusuutlik lahendus," märkis Sikkut.

"Digiseadmete kasutuse korra koolis õppetegevuse käigus, väljaspool

õppetegevust ja vahetundides, otsustab kool koostöös koolipidajaga, arvestades kaasaegseid teaduspõhiseid seisukohti, ning fikseerib kooli kodukorras," lausus Sikkut.

"Nii tekib lapsevanematele selge arusaam, millised on erinevate koolide reeglid digiseadmete kasutusel, ja annab võimaluse teha vajadusel õppeasutuse valik lähtuvalt sellest," lisas minister.

Mobiilitelefonide keeldu koolis soovis MTÜ Kogukonna Hüvanguks, kes taotleb teadlikkuse suurendamist elektromagnetväljade mõjust Eestis.

Sügisel kirjutasid avaliku kirja 35 teadlast, kes palusid, et riik töötaks hiljemalt järgmiseks õppeaastaks välja selged reeglid nutiseadmete kasutamiseks koolikeskkonnas. Samuti julgustasid teadlased koole keelustama õpilaste isiklike nutiseadmete kasutamise koolipäeva jooksul välja arvatud õppeotstarbel või erandjuhtudel, näiteks tervislikel põhjustel.