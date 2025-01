Koolid: nutiseadmete kasutamise reguleerimine on teretulnud

Möödunud aastal arutasid ministeeriumid võimalust kehtestada põhikoolides ühtne üleriigiline nutiseadmete kasutamise piirang. Sellist üleriigilist keeldu siiski ei tule.

"Lauskeeld, et koolis ei tohi kasutada nutitelefone, ma arvan ei ole õige suund, seda on tegelikult ka nii haridusteadlased kui ka käitumisteadlased öelnud. /.../Üleriiklikult seda tehes paneme me peale piirid, mis ühtlasi tekitavad väga suurt segadust selle puhul, kuidas me telefoni tegelikult õppetöös kasutame," rääkis haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.

Praegu on nii, et kool võib, aga ei pea reguleerima nutiseadme kasutamist. Haridusministeerium tahab aga, et nutiseadme kasutamist reguleeriks edaspidi iga kool.

"Riik paneb kohustuse koolidele reguleerida nutiseadmete kasutamine õppetöövälisel ajal. /.../ Miks me ei reguleeri seda õppetöö ajaks? Nutiseade on nii nagu igasugune muu vahend on õppevahend. Riik läheb kindlasti soovituste ja juhenditega koolidele appi, me koostame need juhendid nutitelefonide kasutamise kohta," rääkis Kallas.

Mitme Pärnu kooli juhid leiavad, et lauskeeldu polekski tarvis, kuid riigi tugi on vajalik.

"Ma arvan, et me kõik üheselt saame aru, et täna on õpilaste nutiseadmete kasutamisega probleem ja reguleerimine on vajalik," sõnas Audru kooli ja Lindi lasteaed-algkooli direktor Egle Rumberg.

"Et üleriigilisel tasemel üldse tegeletakse selle teemaga, on teretulnud, sest 2022. aasta OSCD PISA uuring tõi väga selgelt välja, et 15-aastased kooliõpilased kasutasid ekraani pea 60 tundi nädalas," ütles Pärnu Kuninga tänava põhikooli direkor Urve Krause.

Krause lisas, et tema koolis on teemaga tegeldud pikalt ja esimene kooliaste on olnud aastaid nutivaba.

"See teema ei olnud kerge, ka praegu on tagasilööke, aga see saab olla ainult koostöö ja läbirääkimine. Lapsevanemad on olnud meile toeks, me oleme rääkinud arenguvestlustel iga lapsevanemaga läbi selle teema ja üle 90 protsendi lapsevanemaid on öelnud, et nad toetavad seda. Nad on huvitatud, et koolitunnis toimuks õppimine," selgitas Krause.

Egle Rumbergi juhitavates koolides pole samuti algklassides nutiseadmete kasutamine lubatud. Audru kooli viies kuni üheksas klass saavad praegu veel vahetunni ajal telefoni kasutada, kuid kool tahab seda muuta.

"Mis on minu jaoks ilmselt kõige suurem probleem, on ikkagi see, et kui meil on vahetunnid, mis on mõeldud selle jaoks, et aju saab natuke puhata, siis mida tavaliselt ikkagi õpilased kipuvad tegema, nad väsitavad oma aju veelgi, olles nutiseadmes," rääkis Rumberg.

Haridusministeerium ei oska veel öelda, millal määrus valmis saab ja koolidele kehtima hakkab. Ministeerium soovitab aga koolidel juba praegu vajalike reeglite kehtestamisega pihta hakata.