Saksamaa päikeseenergia sektor vaevleb pankrotilaine küüsis

Mitmed Saksa päikesepaneelide paigaldamisega tegelevad ettevõtted on pankrotti läinud või pidanud strateegiamuudatusi vastu võtma.

Kuigi päikesepaneelide müügi langus ja sellest tulenev üleküllus on tarbijate jaoks kaasa toonud järsu hinnalanguse, on selle mõju investorite hinnangule olnud negatiivne.

"Mingil määral on see konsolideerumine pärast paari erakordset aastat," ütles tööstuse lobirühma Solarpower Europe tegevjuhi asetäitja Dries Acke. "Punaste numbritega ei saa olla rohelist üleminekut. Sektor peab olema kasumlik."

Saksamaal kasvas nõudlus päikesepaneelide järele pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aastal, kui tarbijad, kes seisid silmitsi hüppeliselt kasvavate energiaarvetega, hakkasid rohkem kasutama päikeseenergiat.

Solarpower Europe'i andmetel paigaldas Saksamaa 2023. aastal 15 gigavatti päikeseenergia tootmisvõimsust – aasta varem oli see maht 7,4 gigavatti.

"Päikeseenergia idufirmad Saksamaal ootasid, et kahekohaline kasvutempo jätkub ja igaüks neist võidab märkimisväärse turuosa," ütles LCP Delta päikeseenergia ja akude osakonna juht Dina Darshini. "Kuid tegelikult on juhtunud vastupidine – turg on 2024. aastal kahanenud, turuosalisi on rohkem ja kõik üritavad väiksema turu eest võistelda."

Langus seab küsimuse alla Saksamaa eesmärgi paigaldada kuni 2030. aastani 19 gigavatti uut päikeseenergia võimsust aastas. Kavatsus on osa püüdlusest muuta Euroopa suurim majandus 2045. aastaks süsinikuneutraalseks.

Viieaastane kiire kasv Saksamaa päikeseenergia sektoris aeglustus 2024. aastal.

2024. aastal lisas Saksamaa 16 gigavatti uut päikeseenergia võimsust, võrreldes 15 gigavatiga 2023. aastal ja seitsme gigavatiga 2022. aastal.

Nõudluse kasvu aeglustumine, mis on tabanud ka Belgia ja Hollandi päikeseenergia turge, on osaliselt tingitud ka kõrgematest intressimääradest.

Samal ajal on Euroopa turul tekitanud ägeda konkurentsi Hiinast pärit odavad päikesepaneelid ja paneelide komponendid. Hiina tooted on suurendanud survet sellistele Euroopa tootjatele nagu Šveitsi Meyer Burger, kes teatas septembris, et koondab viiendiku oma tööjõust. Järk-järgult on Euroopa riigid vähendanud ka heldeid valitsuse poolseid toetusi.

Idufirma Zolar, mis on alates selle loomisest 2016. aastal saanud ligi 300 miljonit eurot rahastust, teatas septembris, et loobub päikesepaneelide müügist majaomanikele ja koondab enam kui 50 protsenti oma 350-liikmelisest tööjõust.

Zolari tegevjuht Jamie Heywood kirjeldas "omapärast" olukorda, kus päikesesüsteemi paigaldamise hind on oluliselt langenud, kuid madalamate energiahindade tõttu on klientidel ka vähem stiimuleid päikesepaneelide poole pöörduda.

Zolar pole ainus probleemide küüsis olev ettevõte. Berliinis asuv päikesepaneelide tarnija Eigensonne kuulutas 2023. aasta lõpus välja pankroti. Lõuna-Saksamaa päikesepaneelide tarnija ESS Kempfle hoiatas augustis ümberstruktureerimiskavast, mis hõlmab töökohtade koondamist.

Tööstuse insaiderid avaldasid lootust, et Saksamaa suurimad tegijad, kelle hulka kuuluvad sellised idufirmad nagu Enpal ja 1Komma5, elavad raskused üle.

Enpali lobist Wolfgang Gründingeri sõnul on firma kasvuplaane mõjutanud "turbulentne aasta". 2023. aastal oli ettevõtte väärtus 2,2 miljardit eurot.

Gründinger ütles, et ettevõte on suutnud ära kasutada murrangut, et kahekordistada oma turuosa päikeseenergia sektoris, ning on saanud kasu ka soojuspumpade ja nutikate arvestite turule toomisest.

"Kui paljud ettevõtted lähevad pankrotti, pole see ka meile hea. Investorid näevad seda ja ütlevad, et turg läheb krahhi," lisas Gründinger.

Elamutele rohe-energialahenduste pakkuja 1Komma5 tegevjuht Philipp Schröder ütles, et vaatamata keerulisele turule jätkasid ettevõtte tellimused möödunud aastal kasvamist. Peamiseks põhjuseks nimetas ta tehisintellektipõhist tööriista kodudes energiakasutuse optimeerimiseks. Nüüd keskendub firma aga rohkem akudele ja energia optimeerimisele. 1Komma5 väärtus 2023. aastal oli miljard eurot.

Päikeseenergiasektoris on 2024. aastal olnud ka positiivseid suundumusi. Nõudlus rõdudele paigaldatavate päikesepaneelide järele on jätkuvalt kasvanud.

Turuosalised on keskpikas ja pikas perspektiivis ikkagi optimistlikud. Kuigi Saksamaal on päikesepaneelidega varustatud kolme miljoni elamu katus, on ruumi palju enamaks.

"Me eeldame, et turg taastub," ütles Darshini LCP Deltast, osutades suurele kasutamata nõudlusele äriklientide seas ja elektrifitseerimise tõusule, kuna Saksamaa kodumajapidamised ja ettevõtted jätkavad püüdlust vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid.

"Tõenäoliselt ei jõua see tagasi tasemele, mis oli 2022.–2023. aastatel, välja arvatud juhul, kui tuleb suur toetuspakett või sündmus. Tõenäolisemalt näeme aeglast järk-järgulist tõusu 2030. aasta suunas."

Seda kordas ka Berliinis elav riskikapitaliinvestor Fabian Heilemann, kelle fond Aenu on toetanud taastuvenergia ettevõtteid.

"Keskpikas ja pikas perspektiivis on turg puutumata," ütles Heilemann ja rõhutas, et isegi Donald Trumpi tagasivalimise ja populistlike parteide esilekerkimine Saksamaal ei takista puhtale energiale üleminekut. Kuid ta hoiatas: "Järgmise 12–36 kuu jooksul näeme palju pingeid."