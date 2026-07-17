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Juriidiliselt naissoost Saksa neonats paigutati ümber meestevanglasse

Välismaa
Marla-Svenja Liebich
Marla-Svenja Liebich Autor/allikas: SCANPIX/Michal Cizek / AFP
Välismaa

Saksamaa paremäärmuslik aktivist Marla-Svenja Liebich, kes muutis 2024. aastal juriidiliselt oma soo naiseks, toimetati pärast Tšehhist Saksamaale väljaandmist meestevanglasse. Algselt pidi ta karistust kandma naistevanglas.

Saksimaa justiitsministeeriumi teatel saabus Liebich Saksamaale kolmapäeval ning viidi esmalt liidumaa idaosas asuvasse Chemnitzi naistevanglasse, kuid paigutati juba samal päeval ümber meestevanglasse.

Otsuse tegid eksperdid koostöös vangla juhtkonnaga ning justiitsminister otsustusprotsessi ei sekkunud, lisas ministeerium.

"On hea, et vangla pani asjad kiiresti paika ega lasknud end mingisugusesse teatrisse kaasa tõmmata," ütles Saksimaa justiitsminister Constanze Geiert.

Liebichi juriidilise soo muutmine tekitas Saksamaal vaidlusi vanglakohtade määramise üle. Kui talle 2023. aastal karistus mõisteti, oli ta juriidiliselt veel mees. Toona määrati süüdimõistetule 18-kuuline vangistus kuritegude eest, mille hulgas olid vaenu õhutamine, solvamine, omavoliline sissetung ja laimamine.

Pärast seda, kui Saksamaal jõustus 1. novembril 2024 enesemääramisseadus, mis lubab isikutel muuta isikut tõendavates dokumentides soomääratlust, muutis Liebich seaduslikult soo naiseks.

Saksimaa vanglaeeskirjade kohaselt tingis see samm esialgu Liebichi üleviimise Chemnitzi naistevanglasse. Kriitikud nimetasid tegevust aga seaduse taktikaliseks kuritarvitamiseks. 

2025. aasta augustis jättis Liebich naistevanglasse ilmumata ja põgenes. Tšehhi politsei pidas ta kinni 2026. aastal ühes Saksamaa piiri lähedal asuvas linnas.

Mais Tšehhis toimunud väljaandmismenetluse kohtuistungil väitis Liebich, et on Saksamaale tagasisaatmise vastu, kuna pelgab meesvanglasse paigutamist.

Enne kinnipidamist on Liebichi pildistatud natsistiilis käepaelaga ja osalemas protestidel, kus musta riietatud meeleavaldajad marsivad punaste, valgete ja mustade lippudega.

Liebich on aastakümneid olnud Ida-Saksamaa paremäärmuslike ringkondade üks tuntumaid kujusid. Alates 2014. aastast korraldas Liebich regulaarselt paremäärmuslikke meeleavaldusi, mis viisid korduvalt kokkupõrgeteni vastumeeleavaldajatega ja mitme kohtuasjani.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

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