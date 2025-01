President Rüütliga saab hüvasti jätta Kadrioru lossis 10. jaanuaril

Kadrioru lossis (A. Weizenbergi 37, Kadrioru kunstimuuseumis) on järgmisel reedel kell 12–21 avatud ka kaastundeavalduste raamat, kuhu saab kirjutada kaastundeavaldusi ja jätta mälestussõnu. Lilli ja pärgi palutakse mitte tuua.

President Rüütli matusepäeval – laupäeval, 11. jaanuaril – toimub Toompeal Kuberneri aias mälestushetk, mis algab päikesetõusul kell 9.10 hümniga ja lipp heisatakse Pika Hermanni torni leinalipuna. Seejärel liigub matuseauto president Rüütli sargaga Toompealt Estonia kontserdisaali, kus kell 12 algab matusetseremoonia kutsetega külalistele.

Orienteeruvalt kell 13.20 alustab matusekolonn liikumist Estonia kontserdisaali juurest Kadriorgu. Vabariigi presidendi kantselei ees toimub mälestushetk, kus on üles rivistatud kaitseväe vahipataljoni aukompanii. Seejärel liigub matuseauto president Rüütli sargaga Metsakalmistule, kus toimub muldasängitamine ainult perekonna ja lähimate kaaslaste ringis.

Vabariigi presidendi kantseleis (A. Weizenbergi 39) on kuni neljapäevani, 9. jaanuarini, kella 17-ni avatud kaastundeavalduste raamat. Reedel, 10. jaanuaril, saab kaastundeavaldusi ja mälestussõnu jätta Kadrioru lossis.

President Arnold Rüütli matust korraldav presidendi kantselei protokolliülem Riina Aasma ütles, et president Arnold Rüütli ärasaatmisel lähutakse perekonna soovidest, avalikkuse ootustest ja seni toimunud riiklike matuste tavadest.

"Matusetseremoonia toimub järgmisel laupäeval, päev varem on aga kõigil Eesti inimestel võimalik president Arnold Rüütliga hüvasti jätta talle olulises ja tähenduslikus Kadriorus. Endise presidendi sarga juures Kadrioru lossis on avatud kaastundeavalduste raamat. Laupäeval Estonias toimuv tseremoonia on kutsetega külalistele," lausus ra.

Aasma lisas, et riiklike matuste korraldamisega on seotud sajad inimesed erinevatest organisatsioonidest.

Valitsus moodustas matusetoimkonna, kus on esindatud presidendi kantselei, riigikantselei, välisministeeriumi, Tallinna linnavalitsuse, politsei- ja piirivalveameti ning kaitseväe esindajad. Toimkonda juhib vabariigi presidendi kantselei direktor Krista Zibo.