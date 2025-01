Washington Post keeldus avaldamast karikatuuri lehe omanikust Jeff Bezosest

Pulitzeri auhinna võitja Ann Telnaes oli joonistanud karikatuuri lehe omanikust ja teistest meedia ja tehnoloogia ettevõtjatest põlvitamas valitud presidendi Donald Trumpi ees. Bezosele kuuluva ajalehe arvamustoimetus keeldus karikatuuri avaldamisest, vahendas The Guardian.

"Ma olen saanud toimetuse tagasisidet ja meil on olnud tulemuslikke vestlusi – ja mõningaid erimeelsusi – karikatuuride kohta, mille olen avaldamiseks esitanud, kuid kogu selle aja jooksul pole kordagi mu karikatuuri avaldamata jäetud selle tõttu, kelle või mille poole ma oma pastaka sihtimiseks valisin. Nii oli siiani," kirjutas Telnaes reedel Substacki platvormi veebipostituses, milles kirjeldas üksikasjalikult oma otsust loobuda.

Ajalehes New York Times avaldatud artiklis kaitses Washington Posti arvamustoimetaja David Shipley ajalehe otsust Telnaesi koomiksi avaldamisest loobuda, öeldes, et ta ei nõustu sellega, kuidas Telnaes sündmusi tõlgendas ja et ta oli ainult teemalise kordamise vastu.

"Minu otsus oli tingitud asjaolust, et avaldasime just karikatuuriga samal teemal kolumni ja olime ka juba planeerinud avaldamiseks veel ühe sarnase kolumni," sõnas Shipley.

"Mitte iga toimetuse otsus ei peegelda pahatahtlikkust," ütles Shipley, ja lisas, et ta oli Telnaesega rääkinud ja palunud tal oma töölt lahkumist veelkord kaaluda.

Telnaesi reedene Substacki postitus sisaldas tema karikatuuri umbkaudset mustandit.

Peale Bezose, Amazoni asutaja ja Washington Posti omaniku, kujutas karikatuur Meta asutaja Mark Zuckerbergi, Los Angeles Timesi omaniku Patrick Soon-Shiongi ja Walt Disney Co maskotti Miki Hiirt.

"Karikatuur kritiseeris miljardäridest tehnika- ja meediajuhte, kes on andnud endast parima, et Trumpile kasu tuua," ütles Telnaes.

Telnaes teatas oma tagasiastumisest vähem kui kolm kuud pärast seda, kui Washington Post ja Bezos seisid silmitsi vastureaktsiooniga seoses ajalehe otsusega takistada toimetusel avaldamast poolehoidu presidendikandidaat Kamala Harrisele. Soon-Shiong keeldus samuti lubamast LA Timesi toimetusel avaldada heakskiitu Harrisele.

Pärast Trumpi võitu einestas Zuckerberg koos Trumpiga presidendi Mar-a-Lago kuurordis. Tema ettevõte Meta annetas miljon dollarit Trumpi teiskordse ametisse astumise pidustuste fondi.

Detsembris nõustus Disneyle kuuluv ABC News ja selle ankur George Stephanopoulos maksma 15 miljonit dollarit Trumpi asutatavale fondile ja muuseumile, et lahendada nii laimamishagi, mille Trump oli kanali vastu esitanud.