Zuckerbergi sõnul püüdis Biden koroonameeme tsenseerida

Mark Zuckerberg rääkis Joe Roganile, et oli jahmunud, kui Valge Maja võttis Metaga ühendust ja nõudis, et sotsiaalmeediast võetaks maha koroonaviirust puudutavad meemid, vahendas The Daily Mail.

Zuckerberg selgitas, et Bideni administratsiooni ärritas foto, millel näitleja Leonardo DiCaprio osutas oma filmis "Ükskord Hollywoodis" televiisorile ja mille pealkiri oli "10 aasta pärast näete reklaami, mis ütleb, et kui te lasite teha Covidi vaktsiini, siis on teil õigus hüvitisele".

Zuckerberg ütles, et pidas isiklikult seda meemi kahjutuks poliitiliseks naljaks.

Zuckerbergi sõnul keeldus ta meemi sotsiaalmeediast maha võtmast. "Ei, me ei võta huumorit maha," vastas tema meeskond Zuckerbergi sõnul.

Facebooki looja sõnul nõudis Bideni meeskond ka tõese informatsiooni tsenseerimist, muu hulgas seda, et koroonavaktsiinidel võivad olla kõrvaltoimed.

Zuckerbergi sõnul "survestas Valge Maja meid väga tugevalt võtma maha asju, mis olid tõesed" ja "ütles, et kõik, mille sõnul on vaktsiinidel kõrvaltoimed, peate maha võtma".

"Põhimõtteliselt jõudis asi selleni, kus me ütlesime, et me ei võta maha asju, mis on tõesed," ütles Zuckerberg. "See on naeruväärne."

Zuckerberg lisas, et pöördepunkt tema lähenemises tsensuurile Biden administratsiooni ajal saabus siis, kui president ütles avalikult, et tema pandeemia narratiiviga võitlevad sotsiaalmeedia meemid tapavad inimesi.

"Erinevad valitsusagentuurid hakkasid uurima ja tulid meie ettevõtet jahtima. See oli julm," ütles ta.

Zuckerbergi hinnangul võisid Bideni administratsiooni ähvardused olla ebaseaduslikud ja võisid rikkuda ka põhiseaduse sõnavabaduse põhimõtet.

Koroonavaktsiinide suhtes skeptiline Joe Rogan ütles, et valitsus astus nõudmistega selgelt oma võimust üle.

"Kõige selle juures on see probleem, et nad surusid maha väga palju informatsiooni selle kohta, mida inimesed peaksid tegema vaatamata sellele, kas sa usud vaktsiini või mitte," kommenteeris Rogan.

Sel nädalal teatas Mark Zuckerberg, et ettevõte lõpetab USA-s oma faktikontrolli programmi. "Naaseme oma juurte juurde, vähendame vigu, lihtsustame poliitikaid ja taastame sõnavabaduse," teatas Zuckerberg.

Meta läheb nüüd USA-s üle kogukonnamärgiste mudelile ehk kasutajad võivad vastuolulistele või eksitavatele postitustele lisada juurde konteksti. "Täpsemalt, me vabaneme faktikontrollijatest ja asendame nad kogukonna märgistega, sarnaselt X-iga (endine Twitter), alustades USA-st," ütles Zuckerberg.