Suure huvi tõttu tantsupeo piletite vastu pandi ostjad ootejärjekorda

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse pressiesindaja Sten Weidebaum ütles ERR-ile, et inimesi lasti pileteid ostma gruppide kaupa.

"Kuna oli erakordselt suur huvi laulu- ja tantsupeo piletite vastu, siis kõikide huviliste teenindamiseks lasti ostuprotsessi sooritama teatud hulk inimesi. Kui jälle kohad vabanesid, tuli järgmine grupp, et süsteem kinni ei jookseks," rääkis Weidebaum.

"Kõik soovijad saavad kindlasti osta. Aga olukorras, kus on korraga väga palju pileti ostu soovijaid, siis tõenäoliselt see protsess jätkub seni, kuni see esimene tulv vaibub. Siis enam selle järele vajadust ei ole," lausus Weidebaum.

Pärastlõunal, umbes 12.30 ajal, oli võimalik pileteid osta juba ilma tõrgeteta.

Weidebaum lisas, et esimese 50 minutiga müüdi natuke üle 10 000 pileti.

XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu "Iseoma" toimub 3.–6. juulil 2025 Tallinnas lauluväljakul, Kalevi staadionil ja Vabaduse väljakul. Laulupeo kunstiline juht on Heli Jürgenson, tantsupeo pealavastaja Helena-Mariana Reimann ja rahvamuusikapeo üldjuht Helin Pihlap. Laulu- ja tantsupeo korraldaja on Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.

Kõigi peoliste pidulik rongkäik ja laulupeo avakontsert toimub laupäeval 5. juulil ning laulupeo traditsiooniline suurkontsert pühapäeval 6. juulil. Mõlemale kontserdile on võimalik valida pileteid nummerdatud istekohtadega pingisektoritesse ja üldalale ning igale kontserdile mahub ligikaudu 56 000 piletiga pealtvaatajat.

Tantsupeolised annavad 3. ja 4. juulil Tallinnas Kalevi staadionil kolm etendust ning igale etendusele mahub ligikaudu 10 000 pealtvaatajat. Etendusi on võimalik vaadata ida- ja läänetribüünilt. Staadionil on suur ekraan, mis muudab kaunid tantsumustrid kõigile hästi nähtavaks.

Rahvamuusikute kontsert toimub 4. juulil Vabaduse väljakul. Kontsert on kõigile tasuta. Laulu- ja tantsupeole eelneb pidulik tule teekond, mis kulgeb läbi kõigi maakondade. Teekond algab 15. juunil Tartus ja lõppeb 2. juulil Tallinnas.

Nii laulu- kui ka tantsupeo piletite hinnad maksavad üheksast kuni 69 euroni.