Toila vald müüb Kukruse mõisa

Polaarmuuseum oli pühendatud Kukruselt pärit maadeuurijale Eduard von Tollile. Kuna muuseum end ise ära ei majandanud, otsis vald majale rentnikku, kuid seda ei leitud. Nii panigi Toila vald mõisa müüki.

"Mõisa ülalpidamine ja sellele sisu loomine on kulukas ning pole otseselt omavalitsuse tegevusele oluline," põhjendas Toila vallavara- ja heakorraspetsialist Signe Müür.

Oksjonil on Kukruse mõisakompleksi alghind koos sisustusega 1,5 miljonit eurot. Ida-Virumaa kogenud kinnisvaraekspert Hannes Hallik peab hinda liiga kõrgeks. Seda enam, et mõis vajab osaliselt renoveerimist.

"Minu hinnangul on hind vähemalt kaks korda üle pakutud. Tegemist on ikkagi kinnismälestisega ning selle renoveerimisel on vaja teha eraldi ehitusprojekt ja kooskõlastada see muinsuskaitseametiga. See saab olema väga vaevanõudev töö," selgitas Hallik.

Piiranguid Toila vald mõisa uuele omanikule tegevuse kohta ei sea, samas loodab, et polaarmõisa teemat arendatakse uute ideedega edasi.

"Asukoht on väga soodne, see asub Tallinna-Narva maantee ääres ja on maanteelt vaadeldav. Kõrvalt möödub kergliiklustee ja lähiümbruses on 50 000 potentsiaalset kasutajat-külastajat," ütles Müür.

Mõisatele ei ole lihtne uut omanikku leida, tõdes Hallik.

"See peab olema inimene, kellel on raha üle ja kes soovib näiteks oma esivanemate elustiili üle võtta ning pidadagi mõisniku ametit," ütles ta.

Kukruse mõisa ostja saab kaasa ka klaverit mängiva kummituse.