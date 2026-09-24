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Rutte: NATO on Venemaa hübriidrünnakuteks valmis

Välismaa
Mark Rutte
Mark Rutte Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Tim Evans
Välismaa

NATO on Venemaa küberrünnakuteks ja muudeks hübriidsõja vormideks valmis, ütles alliansi peasekretär Mark Rutte neljapäeval, kutsudes üles suurendama toetust Ukrainale.

"Venemaa tegutseb kübervaldkonnas ja mujal üha aktiivsemalt, kuid NATO on selleks valmis," ütles Rutte.

"Meil on olemas kõik vastumeetmed hübriidohtudele, et tagada meie tugevus," ütles NATO juht, kutsudes riike üles pakkuma Ukrainale rohkem toetust, kui nad "tõesti tahavad anda venelastele iga hübriidjuhtumi ja -rünnaku puhul selge signaali".

Euroopa riigid on Venemaa võimaliku sekkumise tõttu kõrgendatud valmisolekus, kartes, et viiendat aastat kestva sissetungi taustal võib Moskva sihikule võtta Kiievi läänepoolsed toetajad.

Rutte sõnavõtt järgnes Taani kaitseluureteenistuse neljapäevasele avaldusele, et Venemaa korraldab tõenäoliselt lääneriikide sihtmärkide vastu täiendavaid hübriidrünnakuid. Samas hinnati, et Moskva-poolne otsene sissetung on väga ebatõenäoline, kuid siiski võimalik.

Eelmisel nädalal hoiatas ka Poola peaminister Donald Tusk Venemaa-poolsete hübriidohtude, sealhulgas Ukraina liitlaste vastu suunatud drooni- ja raketirünnakute eest.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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