Kaupmehed: inimeste ostuharjumused on hinnatõusuga muutunud

Prisma kauplustes kasvasid hinnad eelmisel aastal üle nelja protsendi. Prisma müüb suures sortimendis tööstuskaupu ja toidukaupu. Just viimased vedasid eelmisel aastal hinnatõusu.

"Tööstuskaupades on hinnatõusu olnud. Aga seal ei ole üksikuid tootegrupipõhiseid tippe, me ei saa rääkida seal mõnest grupist, kus on 20–30 protsendine hinnatõus olnud, nagu praegu või eelmisel aastal on olnud näiteks šokolaadides või oliiviõlides. Eks on needsamad põhjused, mis eelnevalt -käibemaksutõus, mis aasta alguses oli ja annab oma 1,7-protsendise panuse, ja kõik muud orgaanilised hinnatõusu põhjused samuti – tooraine hinnamuutus on olnud. Pigem need (hinnad) liiguvad ülespoole kui allapoole," lausus Prisma sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru.

Prismas tehtud uuringu järgi ostab 81 protsenti klientidest sooduspakkumisi ja ka siis ainult eluks vajalikke asju. Ka Tallinna Kaubamajas, mis müüb kallemaid bränditooted, on ostuharjumise muutus näha.

"Kampaaniate ajal on meil väga suur külastatavus ja kampaaniate vahelised perioodid on selgelt rahulikumad. Ega tarbijate puhul ei olegi niivõrd tähtis, kui kõrge kvaliteedi klassiga toodet ostetakse, tarbijad käituvad kriisides üsna sarnaselt. Seda näitab kas või see, et Eestis kasvavad väga võimsalt hoiused, aga müügilangused on näha ükskõik mis hinnaklassis," ütles Tallinna Kaubamaja tegevjuht Erkki Laugus.

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina sõnul on Eestis hinnad nelja aastaga kasvanud 43 protsenti.

"Kui me võrdleme euroala detsembri numbritega, siis aastases võrdluses kasvasid hinnad Eestist kiiremini kahes riigis," märkis Mertsina.

Lisaks toidule on kiiresti kasvanud teenuste hinnad, samas energiahinnad on olnud pigem aeglases kasvus või languses, ütles Mertsina.

Kuna suvel tõuseb käibemaks 24 protsendini, kasvavad hinnad tänavugi neli protsenti.

"Eelmisel aasta netopalk koos inflatsiooni mõjuga suurenes. Kui me teeme prognoosi selleks aastaks, siis palk suureneb, aga kui siia juurde paneme maksutõusud, inflatsiooni, siis sellel aastal netopalk koos inflatsiooniga väheneb," lausus Mertsina.