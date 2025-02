Tarbijahinnad kasvasid jaanuaris aastases võrdluses 3,9 protsenti

Statistikaameti reedel avaldatud andmete kohaselt tõusis tarbijahinnaindeks 2025. aasta jaanuaris detsembriga võrreldes 1,5 protsenti ning 2024. aasta jaanuariga võrreldes 3,9 protsenti. Mulluse jaanuariga võrreldes olid kaubad 0,1 protsenti ja teenused 10,6 protsenti kallimad. Nädala alguses teatatud esialgsete andmetega võrreldes on täpsustatud hinnatõusu näitajad kõrgemad.

Statistikaameti esitatud tabeli kohaselt tõusid kulud toidule ja mittealkohoolsetele jookidele aastaga 4,2 protsenti, alkohol ja tubakas kallinesid 4,8 protsenti, söömine väljaspool kodu ja majutus kallines 4,4 protsenti, riietus ja jalatsid 0,3 protsenti.

Enim kallines võrreldes 2024. aasta jaanuariga transport (11,3 protsenti), millele järgnesid haridus ja lasteasutused 7,3 protsendi, sidekulud 7 protsendi ning mitmesugused kaubad ja teenused 6,1 protsendiga. Majapidamine kallines 1,8 protsenti, vaba aja kulud 2,9 ja tervishoid 3,8 protsenti.

Eluaseme kulud langesid aastaga 1,4 protsenti.

Statistikaameti avaldatud graafiku kohaselt kiirenes jaanuaris hindade tõus.

Tarbijahinnaindeksi muutus Autor/allikas: Statistikaamet

Statistikaameti tarbijahindade statistika tiimijuht Lauri Veski ütles pressiteate vahendusel, et jaanuaris mõjutasid tarbijahinnaindeksi tõusu peamiselt toit, joogid ja automaks, seda nii detsembri kui ka eelmise aasta sama kuuga võrreldes. "Teisalt langetasid indeksit aga jaanuaris toimunud riiete allahindlused ning rahvusvahelised lennud ja puhkusereisid," täiendas Veski.

Toidukaupadest on võrreldes 2024. aasta detsembriga enim kallinenud kala (31 protsenti), täispiim (12 protsenti) ja värske köögivili (7 protsenti). Bensiin oli jaanuaris mulluse detsembriga võrreldes 2,3 protsenti ja diislikütus 2,7 protsenti kallim.

Uusküla: suure muutuse tõi automaks

Luminor Eesti peaökonomist Lennu Uusküla ütles oma kommentaaris, et peamiselt tõstis hinnataset auto registreerimismaksu lisandumine, mis tegi transpordi kuuvõrdluses 9,3 protsenti kallimaks. Kuna aga transpordi osakaal on peaaegu 15 protsenti, siis on ainuüksi transpordi hinnatõus moodustas kogu kuisest hinnatõusust 1,3 protsenti.

"Kui vaadata aga muid hindade arenguid, siis on näha jätkuvalt tugevaid muutusi kaubagruppide kaupa. Toiduainete ja mittealkohoolsete jookide hinnad kasvasid jaanuaris 1,9 protsendi võrra, millest toit 1,6 ning mittealkohoolsed joogid 4,1 protsenti. Kala ja kalatooted neist lausa 10,4 protsenti. Alkohoolsed joogid ja tubakas kallinesid 2,9 protsenti kuuga, kusjuures hinnatõus oli suur piiritusjookidel ning tõusid ka tubaka hinnad 1,5 protsendi võrra. Kallinesid ka sideteenused just telefoniteenuste arvelt, mille hinnatõus oli 1,5 protsenti. Tavapäraste väljamüükide tõttu langesid aga riiete ja jalatsite hinnad 5,5 protsenti," märkis Uusküla.

Tema hinnangul on alanud aastal oodata jätkuvaid hinnatõuse, sest tõusevad mitmesugused maksud ja tasud, tõusmas on palgad ja kallinemas ettevõtete kulud.

"Perede jaoks on käesoleva aasta jätkuvalt hinnatõusude aasta ning elujärg sel aastal keskmiselt ei parane," tõdes Luminori panga peaökonomist.