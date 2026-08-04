Coopi turuosa teeb Prisma ostuga hüppe, ent hinnatõusuks firma ruumi ei näe

Coopi esindaja Rainer Rohtla sõnul tegelevad Coop ja Prisma praegu tehingu lõpuleviimisega.

"Oleme sõlminud ostu-müügilepingu, et Coop saaks Prisma Peremarketi ettevõttena omandada, ja selle lepingu alusel on konkurentsiamet andnud meile tehingu lõpuleviimiseks heakskiidu. Hetkel toimuvad tehingu lõpuleviimiseks kõik ettevalmistused, mis tähendab sisemiselt väga palju toimetamist nii Coopi kui ka Prisma poolel. Ettevõtte ülevõtmine leiab aset 31. augustil ehk vähema kui kuu aja pärast, mis tähendab, et pärast seda saab Coop Eesti Keskühistu Prisma Peremarketi sajaprotsendiliseks omanikuks," rääkis Rohtla.

Septembri teisel või kolmandal nädalal hakkavad tänased Prisma kauplused liikuma erinevate Coopi ühistute kätte, kes hakkavad neid opereerima, lisas ta.

Sortimendi osas kinnitas Rohtla, et eesmärk on säilitada klientidele harjumuspärane valik ja see nõuab ettevõttelt suurt pingutust.

"Kuna Prisma sortiment on väga omanäoline, seal on väga palju Skandinaavia tooteid ja väga palju ka Coopi omamärgitooteid, mida täna Coopi kauplustes ei müüda, siis see on üks koht, mis tekitab meile praegu väga suurt töömahtu. Selleks, et kogu Prisma sortiment jääks poodidesse alles nii, nagu see täna on, peame oma logistilist ja tarneahela võimekust tõstma. Midagi ära ei võeta, aga lisandub väga palju seda, mida Coopi kliendid armastavad. Enimmüüdud ja armastatud Prisma toodete laienemine Coopi kauplustesse toimub järgmise aasta esimese poolaasta jooksul. Järgmise aasta juulikuuks on Prisma armastatud tooted jõudnud Coopi kauplustesse üle Eesti," rääkis Rohtla.

Hinnatõusu Rohtla sõnul karta ei tasu, viidates turuolukorrale. "Isegi kui tahaks hinda tõsta, siis arvestades seda, kui tihe on Eestis jaekaubanduse konkurents ja kui palju on toiduhinnad viimastel aastatel kasvanud, ning et tarbijate ostujõud ja ostukindlus on madalad, ei ole turul hinnatõusuks kindlasti mingit ruumi," rääkis Rohtla.

Üks tehingu eesmärke on Coopi turuosa kasvatamine. "Meie turuosa Tallinnas on viie protsendi juures, kui Eestis üldiselt on see 23 juures. Nüüd kasvab turuosa Tallinnas 17 protsendile," sõnas Rohtla.

Rohtla ei soovi jätkuvalt välja öelda Prisma kaupluste omandamise hinda ega ka seda, kui kiiresti loodetakse investeering tagasi teenida. "Eks aeg näitab. Oleme ise küll väga optimistlikud, teades, mida planeerime teha, et see end ära tasuks, aga seda ma ei soovi täna kindlasti veel välja öelda," sõnas Rohtla.

Analüütik: Prisma lahkumisel pole mõju toiduhinnale

Majandusteadlane Raul Eamets nõustus, et turuosa suurenemine ühel ketil ei pruugi kaasa tuua hindade tõusu.

Toidukaupade turul on tegelikult päris tugev konkurents, eelkõige Lidli tulekuga mõned aastad tagasi. Ma arvan, et see, kui Prisma läheb Coopi kaubamärgi alla, ei hakka hindu väga oluliselt mõjutama. Vaatame suurte jaekaubanduskettide marginaale ehk kui suur on kasum või osakaal, siis see on mõni protsent. See, et keegi omab nüüd suuremat turuosa, ei võimalda kohe hindadega mängima hakata," arutles Eamets.

Eamets lisas, et toiduhindu dikteerivad Eestis eeskätt globaalsed tegurid.

"Hinnataset ei mõjuta niivõrd kodumaine konkurents, vaid ikkagi toidutootjate hinnad ja eelkõige maailmaturu hinnad. Need on need, mis toiduainete hinda paika panevad. Sõltume väga palju sisseostetavast toidutoorainest ja valmiskaupade hinnast, viimaste numbrite põhjal kasvasid importkaupade hinnad seitse protsenti," ütles analüütik.

"Nii ongi, et kuna Eesti ei suuda end ise toiduga ära varustada, mis on täna reaalsus, sõltume sellest, mis toimub väljaspool. Seda paraku kuidagi mõjutada ei saa," sõnas ta.

Coop Eesti Keskühistu ja Soome kontsern SOK sõlmisid 7. aprillil ostu-müügilepingu, millega Coop omandab AS-i Prisma Peremarket ja selle 13 kauplust Eestis: Tallinnas ja Harjumaal, Tartus, Narvas ning Raplas. Pooled alustavad strateegilist koostööd, et tuua Soome toidu- ja tööstuskaupu laiemalt Coopi enam kui 300 kauplusesse.

Tehing ei hõlma Prisma kaubamärki ega Sokos Hotel Viru hotelli. Tehingu maksumust pooled avalikustanud ei ole.