Riik koolitab tänavu vanemaid kolme miljoni eest

Riik on loonud valdkondadeülese vanemluse toetamise tegevuskava, et laste ja perede murede ennetamine oleks jätkusuutlik ja süsteemne. Alanud aastal paneb riik vanemaharidusse kokku ligi kolm miljonit eurot.

Vanemluskoolituste läbiviimiseks on riigieelarvesse planeeritud 900 000 eurot. Sellest kaks kolmandikku ehk 600 000 eurot on mõeldud kohalikele omavalitsustele, et korraldada lastevanematele koolitust "Imelised aastad".

Kümme aastat "Imeliste aastate" rühmi koolitanud Ly Kasvandik selgitas, et see koolitus on mõeldud kahe- kuni kaheksa-aastaste laste vanematele, kel on tekkinud laste käitumisega seotud küsimusi.

"Koolitusel räägime sellest, kuidas lapsega koos tegutseda, koos mängida ja sealjuures teadlikult tema arengut toetada ja tunnustada seda sobivat käitumist, seada sealjuures ka selgeid piire. Tulemus ongi näidanud seda, et laste käitumisprobleemid vähenevad programmi läbimise järgselt ja ka lapsevanemate endi vanemlik stressitase langeb," rääkis Kasvandik.

Kümne aastaga on "Imeliste aastate" koolitustel osalenud umbes 9000 Eesti lapsevanemat.

Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik Gerli Lehe rääkis, et vanemlust toetavate ennetustegevuste valik, mida riik osaliselt rahastab, peaks tulevikus omavalitsuste jaoks ka laienema. Valikusse jõuavad programmid, mille tõhusust ja mõju on ennetuse teadusnõukogu positiivselt hinnanud.

Tartu linna sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Merle Liivak ning Eesti linnade ja valdade liidu tegevjuht Veikko Luhalaid tõid aga välja, et programmid ei pruugi aidata suuremate probleemidega peresid.

"Kahjuks on nii, et need pered, kes on laste heaolu või lastekaitse spetsialistide murepered, et nende jaoks võib-olla "Imeliste aastate" koolitus tegelikult neid küsimusi ei lahenda, sest nendes peredes sageli on mitmeid omavahel põimunud muresid ja probleeme, mis on viinud selleni, et see pere on jäänud hätta rohkem kui teised pered," selgitas Liivak.

Veikko Luhalaid leidis, et programmi raames tuleks kõigepealt koolitada neid inimesi, kes teavad, oskavad ja on kohustatud märkama ja lahendama probleeme.

"Kui me paneme ennast konteksti, kus inimene, kas ta on erivajadustega, on ta probleemide küüsis – vaimsete või sõltuvusprobleemide – või on ta vägivallaohver olnud. See inimene ei suuda mõelda nii nagu mina abi pakkujana. See on hoopis teine maailm," sõnas Luhalaid.

Gerli Lehe sotsiaalministeeriumist märkis, et umbes kaks miljonit eurot suunatakse just erinevate sihtrühmade murede ennetamiseks. Näiteks tõi ta ämmaemandate koduvisiidid vanemliku rolliga harjumise toetamiseks ning sünnitusjärgse depressiooni varajaseks märkamiseks, samuti 8-12-aastaste käitumisraskustega laste vanemate toetamise.

Tema sõnul soovitakse jõuda olukorrani, kus vanemlike oskuste arendamine on peredele loomulik ning abi küsimine ja pakutavate teenuste kasutamine muutub tavapäraseks.