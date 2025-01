Tallinna Sadama kaubamaht ja reisijate arv mullu kasvasid

Aastaga läbis Tallinna Sadama sadamaid enam kui 13 miljonit tonni kaupa ja üle kaheksa miljoni reisija.

Laevakülastuste arv kasvas 1,4 protsenti, suurenedes 7127 külastuseni.

Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv kasvas 2,1 protsenti ja sõidukite arv 3,6 protsenti.

Jäämurdja Botnica prahipäevade arv kahanes 4,3 protsenti, laeva kasutusmäär oli 60 protsenti.

Neljandas kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 1,9 miljonit reisijat ja kaupa käideldi 3,4 miljonit tonni. Võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga kasvas reisijate arv 4,8 protsenti Soome liinide toel, kaubamaht kasvas 11,7 protsenti peamiselt puistlasti ja konteinerite mahu arvelt. Laevakülastuste arv kasvas 4,8 protsenti 1857 külastuseni.

Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv kasvas 4,3 protsenti ja sõidukite arv kuus protsenti. Jäämurdja Botnica kasutusmäär oli 55 protsenti kahanedes 12 protsendipunkti võrra.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm ütles, et neljas kvartal oli tegevusmahtude poolest positiivne. "Kaubavood on jätkuvalt kasvanud, kokku suurenes kaubamaht 12 protsenti võrra. Suurima kasvu kaubaliikidest tegi puistlast, sealhulgas vili ja killustik. Ka konteinerite ja ro-ro mahud on suurenenud mitu kvartalit järjest ja näitavad impordi-ekspordi tõusu. Kaubalaevade külastuste arv kasvas 18,5 protsenti," selgitas ta.

Kalm avaldas rahuolulu ka reisijate arvu tõusu üle. "Esmakordselt peale pikki aastaid saime taas tervitada kruiisireisijaid jõulude ajal. Reisiparvlaevanduses on saavutatud samuti tubli tulemus - kasvasid nii reisijate kui sõidukite arv," ütles ta.

"Tegevusmahtude osas hindame möödunud 2024. aastat edukaks. On selgelt näha kaubamahtude taastumist ja tulemused on olnud üle ootuste head. Reisijate koguarv näitab kasvu prognoositud tasemel ning suurenenud on ka kruiisilaevade külastuste arv," ütles Kalm.